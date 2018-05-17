Clientes da Vivo relatam dificuldades para realizar chamadas no ES

Telefones da Vivo estão com problemas no Espírito Santo Crédito: Arquivo Gazeta Online

Clientes da operadora de telefonia móvel Vivo relatam dificuldades para completar chamadas na manhã desta quinta-feira (17) no Espírito Santo. A empresa informou, em nota, que o problema foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica.

A reportagem do Gazeta Online fez o teste em alguns telefones. Em chamadas recebidas ou feitas pelo smartphones com chips da operadora em Vitória, o telefonema não completa. Nem a secretária eletrônica relata o motivo, como em uma ligação para um celular desligado.

Em alguns celulares aparece a mensagem apenas emergência para chamadas realizadas, devido à ausência de sinal.

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