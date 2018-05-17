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Clientes da Vivo relatam dificuldades para realizar chamadas no ES

Sem sinal, aparece a mensagem 'apenas emergência' em alguns celulares da operadora

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 14:26
Telefones da Vivo estão com problemas no Espírito Santo Crédito: Arquivo Gazeta Online
Clientes da operadora de telefonia móvel Vivo relatam dificuldades para completar chamadas na manhã desta quinta-feira (17) no Espírito Santo. A empresa informou, em nota, que o problema foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica. 
A reportagem do Gazeta Online fez o teste em alguns telefones. Em chamadas recebidas ou feitas pelo smartphones com chips da operadora em Vitória, o telefonema não completa. Nem a secretária eletrônica relata o motivo, como em uma ligação para um celular desligado.
Em alguns celulares aparece a mensagem apenas emergência para chamadas realizadas, devido à ausência de sinal. 
VIVO
A Vivo foi procurada pela reportagem para explicar o que está acontecendo e qual a abrangência do problema. E, em nota, a operadora informa que devido a rompimento de fibra ótica, ocasionado por terceiros, os clientes móveis no estado do Espírito Santo estão com dificuldades para realizar e receber chamadas e utilizar a internet. A empresa já enviou suas equipes técnicas ao local do problema para normalizar a situação no menor prazo possível.

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