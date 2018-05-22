Clientes da operadora Vivo reclamam da falta de sinal em Fundão

Crédito: Reprodução | Segs

O sinal da operadora de telefonia móvel Vivo não está funcionando em Fundão nesta terça-feira (22), de acordo com moradores do local. Clientes reclamam que o problema começou desde a pane que atingiu todo o Espírito Santo na última quinta-feira (17). Usuários do município afirmam que a sinalização tem oscilado e prejudicado atividades pessoais.

A servidora pública Gilmara do Nascimento Lima, de 23 anos, mora no município e afirma que o problema começou com o 'caladão', mas que está pior desde domingo (20) e, nesta terça-feira (22), não funcionou em momento nenhum.

"O sinal estava oscilando e, hoje (22), não funcionou nada. Desde a pane está muito ruim. No geral, o sinal aqui é bom, mas agora está assim. A gente se vira por Wi-fi, e só não prejudica no trabalho porque usamos mais o telefone fixo, só que para resolver problemas pessoais está bem complicado", reclama.

Por meio de nota, a Vivo informou que foram identificadas intermitências nos serviços de voz e dados no município de Fundão. A empresa disse que mandou equipes ao local para que a normalização aconteça ainda nesta terça-feira (22).

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

A Vivo informa que as intermitências identificadas, nos serviços de voz e dados no município de Fundão, no estado do Espírito Santo, ocorreram em função de vandalismo nos equipamentos da operadora. A companhia mobilizou equipes técnicas para a avaliação dos danos e reparos dos equipamentos, visando a normalização dos serviços no dia de hoje (22/05/2018).

Furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicam a população e comprometem os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergência médica. A Vivo mantém em seu site vivo.com.br orientação para que a população ligue para a Polícia Militar (190) ou para o canal de denúncias da empresa (0800 14 44 44), quando identificada uma ação suspeita. As denúncias podem ser realizadas 24 horas por dia, sete dias por semana e são tratadas com total sigilo.