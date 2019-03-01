Cirurgias eletivas do Hucam seguem suspensas até depois do carnaval

Hospital Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Maruípe, Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

suspensão de cirurgias eletivas - procedimentos médicos programados - vai continuar até depois do carnaval no Hospital Universitário Cassiano Antônimo Moraes (Hucam-ES). A normalização dos serviços estava prevista para esta sexta-feira, mas foi adiada para a próxima quinta, segundo o próprio Hucam.

Os procedimentos marcados para os últimos dias foram cancelados porque geradores que abastecem parcialmente o centro cirúrgico apresentaram problemas no abastecimento de energia elétrica desde a última segunda-feira (25). Somente as cirurgias de emergência foram mantidas em três salas não afetadas pela instabilidade.

De acordo com o Hucam, a empresa que iria substituir o equipamento disse que estava com dificuldade de encontrar um igual ou equivalente no Estado dentro desse prazo inicialmente previsto. O hospital garantiu que fará as intervenções necessárias durante o carnaval para que o Hucam volte a fazer os procedimentos eletivos.

Ainda segundo o Hucam, os pacientes que foram prejudicados terão as cirurgias remarcadas após a normalização dos serviços. A instituição diz que prepara um levantamento das cirurgias suspensas nessa semana e que um plano de ação está em curso para realização dessas cirurgias o mais breve possível.

Veja a nota do hospital na íntegra:

O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) informa que, diante do problema técnico apresentado pelo grupo gerador que abastece parcialmente o Centro Cirúrgico ocorrido na tarde de 25/02, fez contato com uma empresa para realizar locação emergencial de equipamento equivalente.

Foi pactuada uma locação emergencial cuja previsão era de instalação do gerador até a tarde de ontem (28/02). No entanto, a fornecedora informou estar com dificuldades em disponibilizar o equipamento no prazo por não haver igual/equivalente no Estado.

Diante desta situação, o hospital esclarece que está realizando os reparos técnicos necessários, e que, durante o período do carnaval vai concluir as intervenções necessárias para a normalização dos serviços na próxima quinta, 07 de março.

O Hucam informa que mantém todas as cirurgias de emergência em 3 salas cujo gerador não pertence ao grupo que apresentou instabilidade, e, visando a segurança do paciente, mantém suspensas até a próxima quarta (06/03) as cirurgias eletivas.