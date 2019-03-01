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Desde segunda

Cirurgias eletivas do Hucam seguem suspensas até depois do carnaval

Somente as cirurgias de emergência foram mantidas em três salas não afetadas pelo problema

Publicado em 01 de Março de 2019 às 14:18

Publicado em 

01 mar 2019 às 14:18
Hospital Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Maruípe, Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A suspensão de cirurgias eletivas - procedimentos médicos programados - vai continuar até depois do carnaval no Hospital Universitário Cassiano Antônimo Moraes (Hucam-ES). A normalização dos serviços estava prevista para esta sexta-feira, mas foi adiada para a próxima quinta, segundo o próprio Hucam. 
> Hucam não informa quantas cirurgias tiveram de ser adiadas
Os procedimentos marcados para os últimos dias foram cancelados porque geradores que abastecem parcialmente o centro cirúrgico apresentaram problemas no abastecimento de energia elétrica desde a última segunda-feira (25). Somente as cirurgias de emergência foram mantidas em três salas não afetadas pela instabilidade. 
De acordo com o Hucam, a empresa que iria substituir o equipamento disse que estava com dificuldade de encontrar um igual ou equivalente no Estado dentro desse prazo inicialmente previsto. O hospital garantiu que fará as intervenções necessárias durante o carnaval para que o Hucam volte a fazer os procedimentos eletivos.
Ainda segundo o Hucam, os pacientes que foram prejudicados terão as cirurgias remarcadas após a normalização dos serviços. A instituição diz que prepara um levantamento das cirurgias suspensas nessa semana e que um plano de ação está em curso para realização dessas cirurgias o mais breve possível.
Veja a nota do hospital na íntegra:
O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) informa que, diante do problema técnico apresentado pelo grupo gerador que abastece parcialmente o Centro Cirúrgico ocorrido na tarde de 25/02, fez contato com uma empresa para realizar locação emergencial de equipamento equivalente.
Foi pactuada uma locação emergencial cuja previsão era de instalação do gerador até a tarde de ontem (28/02). No entanto, a fornecedora informou estar com dificuldades em disponibilizar o equipamento no prazo por não haver igual/equivalente no Estado. 
Diante desta situação, o hospital esclarece que está realizando os reparos técnicos necessários, e que, durante o período do carnaval vai concluir as intervenções necessárias para a normalização dos serviços na próxima quinta, 07 de março.
O Hucam informa que mantém todas as cirurgias de emergência em 3 salas cujo gerador não pertence ao grupo que apresentou instabilidade, e, visando a segurança do paciente, mantém suspensas até a próxima quarta (06/03) as cirurgias eletivas.
Além disso, está sendo feito um levantamento das cirurgias suspensas nessa semana, e um Plano de Ação está em curso para realização dessas cirurgias o mais breve possível.

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