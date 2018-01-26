Circuito de Verão leva esporte e diversão à Praia do Morro

As altas temperaturas do verão capixaba, com as várias opções de lazer e diversão, fizeram do Circuito de Verão, promovido pela TV Gazeta, o maior sucesso. A última edição deste ano será neste sábado (26), nas areias da Praia do Morro, em Guarapari.
O evento, que tem a parceria com o Sicoob, é totalmente gratuito e tem início às 8h com a realização de alongamento e muitas atividades para a participação de toda a família. Além das brincadeiras, sempre com a distribuição de brindes, o Circuito também valoriza a prática de exercícios físicos, incentivando a busca por uma vida saudável.
E é nesse sentido que o secretário de Esporte e Lazer do município, Miguel Agrizzi, ressalta que além de Guarapari ser uma das cidades turísticas de destaque no Estado, também é conhecida como cidade saúde, e esse tipo de evento valoriza ainda mais as ações voltadas para a qualidade de vida da população.
O Circuito vai ao encontro da alegria do verão, trazendo muito lazer e atividades para a família toda. Assim como fortalece o nosso planejamento de ações que buscam promover ainda mais a nossa cidade na parte turística e de saúde, explica Agrizzi.
Vale destacar que esse projeto sempre tem o apoio das prefeituras, pois as atividades são realizadas nas arenas montadas nas praias do estado, e este ano já passou por Camburi, em Vitória, Praia da Costa, em Vila Velha e Jacaraípe, na Serra.