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Circuito de Verão leva esporte e diversão à Praia do Morro

Última edição deste ano do evento da TV Gazeta acontece amanhã, em Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 00:14

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 00:14

Crianças e adultos em atividade do Circuito de Verão na Praia do Morro, em Guarapari, no ano passado Crédito: Larissa Passos | Arquivo
As altas temperaturas do verão capixaba, com as várias opções de lazer e diversão, fizeram do Circuito de Verão, promovido pela TV Gazeta, o maior sucesso. A última edição deste ano será neste sábado (26), nas areias da Praia do Morro, em Guarapari.
O evento, que tem a parceria com o Sicoob, é totalmente gratuito e tem início às 8h com a realização de alongamento e muitas atividades para a participação de toda a família. Além das brincadeiras, sempre com a distribuição de brindes, o Circuito também valoriza a prática de exercícios físicos, incentivando a busca por uma vida saudável.
E é nesse sentido que o secretário de Esporte e Lazer do município, Miguel Agrizzi, ressalta que além de Guarapari ser uma das cidades turísticas de destaque no Estado, também é conhecida como cidade saúde, e esse tipo de evento valoriza ainda mais as ações voltadas para a qualidade de vida da população.
O Circuito vai ao encontro da alegria do verão, trazendo muito lazer e atividades para a família toda. Assim como fortalece o nosso planejamento de ações que buscam promover ainda mais a nossa cidade na parte turística e de saúde, explica Agrizzi.
Vale destacar que esse projeto sempre tem o apoio das prefeituras, pois as atividades são realizadas nas arenas montadas nas praias do estado, e este ano já passou por Camburi, em Vitória, Praia da Costa, em Vila Velha e Jacaraípe, na Serra.

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