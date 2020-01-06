Circuito de Verão da TV Gazeta chega a praias da Grande Vitória

A Praia do Morro, em Guarapari, foi uma das que recebeu as atividades do Circuito de Verão da TV Gazeta Crédito: Divulgação/Rede Gazeta

O verão chegou! Os moradores da Grande Vitória já estão dividindo espaço nas praias com turistas de todo o Brasil. Na temporada de 2020, eles terão, mais uma vez, a oportunidade de interagirem no Circuito de Verão da TV Gazeta. A abertura acontece neste sábado (11) na Praia da Costa, em Vila Velha.

Em 2019, o evento reuniu mais de 12 mil pessoas. Neste ano, o sucesso tende a se repetir. A programação acontecerá durante quatro sábados com atividades para toda a família. O ponto de partida será a Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 11 de janeiro, terminando na Praia de Camburi, em Vitória, no dia 1º de fevereiro. As arenas funcionarão de 8h às 13h.

Esse é um projeto desenvolvido e pensado para o lazer, bem-estar e entretenimento da população e dos turistas que curtem o mês de janeiro nas principais praias da Grande Vitória, afirma Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta.

Atividades de dança na praia de Jacaraípe no Circuito de Verão de 2019 Crédito: Adessandro Reis

O circuito, que está na sua sétima edição, terá a presença da equipe da Rádio Litoral FM, comandando a trilha sonora. Além das atividades, haverá distribuição limitada de brindes do patrocinador oficial do evento, o Sicoob.

O secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer da Serra, Alessandre Motta Rios, afirma que eventos como esse ajudam a fomentar o empreendedorismo local e aumentam a circulação de pessoas nas praias. É uma oportunidade que o poder público tem de interagir com as famílias, tanto de moradores quanto de turistas, complementa.

Já o secretário de Esportes e Lazer de Vila Velha, Luiz Felipe Faria de Azevedo, afirma que o Circuito de Verão TV Gazeta já faz parte da programação da cidade. Ele conta que o município sempre esteve presente no evento porque as atividades promovidas vão ao encontro das atividades da prefeitura.

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