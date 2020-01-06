Circuito de Verão da TV Gazeta chega a praias da Grande Vitória

O verão chegou! Os moradores da Grande Vitória já estão dividindo espaço nas praias com turistas de todo o Brasil. Na temporada de 2020, eles terão, mais uma vez, a oportunidade de interagirem no Circuito de Verão da TV Gazeta. A abertura acontece neste sábado (11) na Praia da Costa, em Vila Velha.
Em 2019, o evento reuniu mais de 12 mil pessoas. Neste ano, o sucesso tende a se repetir. A programação acontecerá durante quatro sábados com atividades para toda a família. O ponto de partida será a Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 11 de janeiro, terminando na Praia de Camburi, em Vitória, no dia 1º de fevereiro. As arenas funcionarão de 8h às 13h.
Esse é um projeto desenvolvido e pensado para o lazer, bem-estar e entretenimento da população e dos turistas que curtem o mês de janeiro nas principais praias da Grande Vitória, afirma Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta.
O circuito, que está na sua sétima edição, terá a presença da equipe da Rádio Litoral FM, comandando a trilha sonora. Além das atividades, haverá distribuição limitada de brindes do patrocinador oficial do evento, o Sicoob.
O secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer da Serra, Alessandre Motta Rios, afirma que eventos como esse ajudam a fomentar o empreendedorismo local e aumentam a circulação de pessoas nas praias. É uma oportunidade que o poder público tem de interagir com as famílias, tanto de moradores quanto de turistas, complementa.
Já o secretário de Esportes e Lazer de Vila Velha, Luiz Felipe Faria de Azevedo, afirma que o Circuito de Verão TV Gazeta já faz parte da programação da cidade. Ele conta que o município sempre esteve presente no evento porque as atividades promovidas vão ao encontro das atividades da prefeitura.
CONFIRA O CRONOGRAMA
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Praia da Costa 11 de janeiro
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Praia de Jacaraípe 18 de janeiro
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Praia do Morro 25 de janeiro
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Praia de Camburi 01 de fevereiro