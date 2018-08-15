Cinegrafista Oliveira Alves vai para a frente da câmera contar sua história

Você certamente já se emocionou com as imagens captadas por ele nas reportagens da TV Gazeta. Oliveira Alves é um dos homens por trás das câmaras da emissora que registram os fatos marcantes da vida capixaba que vão para os noticiários. Ele é o segundo personagem da nossa série Por Dentro da Cobertura, em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta, que trará, ao todo, depoimentos em vídeos de 10 profissionais da Rede Gazeta.

A Rede Gazeta, eu considero a minha primeira casa. Estou com 60 anos e desde os 19 trabalho aqui. Ainda não me imagino fora. Trabalhar com o pessoal da área técnica e do jornalismo é emocionante. As pessoas lutam para fazer um trabalho melhor. Você vive o dia a dia.

Dos momentos marcantes, o cinegrafista cita a enchente de Santa Leopoldina em janeiro de 2012 e a cobertura das manifestações de junho de 2013. Confira o vídeo.







