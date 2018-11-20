Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cinco pessoas ficaram feridas em acidente na BR 101, em Anchieta
Sul

Cinco pessoas ficaram feridas em acidente na BR 101, em Anchieta

Logo após ao acidente, a pista chegou a ficar parcialmente interditada, mas por volta de 7h os veículos foram movidos para o acostamento e o tráfego voltou a fluir normalmente

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 10:40
Acidente aconteceu na BR 101, em Anchieta Crédito: Reprodução/Google Maps
Cinco pessoas ficaram feridas após três veículos de passeio colidirem na altura no quilômetro 365 da BR 101, na zona rural de Anchieta, no Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (20).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, que aconteceu por volta de 6h, envolveu um Nissan Kicks, um Chevrolet Spin e um Fiat Siena. As vítimas tiveram ferimentos de leve a médio grau de intensidade.
especial
Segundo a Eco 101, quatro pessoas foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 
De acordo com a Eco101, para o atendimento da ocorrência foram acionadas equipes guincho e viatura de inspeção, além de uma ambulância para socorro das vítimas. A PRF e Corpo de Bombeiros também foram ao local para apoio e registro da ocorrência.
Logo após o acidente, a pista chegou a ficar parcialmente interditada no sentido Sul, e o tráfego seguiu por desvio. Por volta de 7h os veículos foram movidos para o acostamento e o tráfego voltou a fluir normalmente. A pista foi totalmente liberada por volta das 7h10.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados