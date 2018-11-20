Cinco pessoas ficaram feridas em acidente na BR 101, em Anchieta

Acidente aconteceu na BR 101, em Anchieta Crédito: Reprodução/Google Maps

BR 101, na zona rural de Anchieta, no Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (20). Cinco pessoas ficaram feridas após três veículos de passeio colidirem na altura no quilômetro 365 da, na zona rural de, no Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (20).

Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, que aconteceu por volta de 6h, envolveu um Nissan Kicks, um Chevrolet Spin e um Fiat Siena. As vítimas tiveram ferimentos de leve a médio grau de intensidade. De acordo com a(PRF), o acidente, que aconteceu por volta de 6h, envolveu um Nissan Kicks, um Chevrolet Spin e um Fiat Siena. As vítimas tiveram ferimentos de leve a médio grau de intensidade.

Segundo a Eco 101, quatro pessoas foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Eco101, para o atendimento da ocorrência foram acionadas equipes guincho e viatura de inspeção, além de uma ambulância para socorro das vítimas. A PRF e Corpo de Bombeiros também foram ao local para apoio e registro da ocorrência.

Logo após o acidente, a pista chegou a ficar parcialmente interditada no sentido Sul, e o tráfego seguiu por desvio. Por volta de 7h os veículos foram movidos para o acostamento e o tráfego voltou a fluir normalmente. A pista foi totalmente liberada por volta das 7h10.



