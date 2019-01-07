Cinco meses após interdição, obras na Rio Branco ainda não começaram

Acesso à Avenida Rio Branco hoje tem apenas divisórias, sem obras acontecendo no local Crédito: Marcelo Prest

Governo do Estado para obras de galerias na Avenida Leitão da Silva, pouca coisa mudou no local. As obras deveriam terminar quatro meses após o fechamento da via, mas até hoje não começaram e muitos motoristas ainda reclamam da confusão no trânsito por causa do desvio. Mais de cinco meses após o acesso da Avenida Rio Branco ser interditado pelopara obras de galerias na Avenida Leitão da Silva, pouca coisa mudou no local. As obras deveriam terminar quatro meses após o fechamento da via, mas até hoje não começaram e muitos motoristas ainda reclamam da confusão no trânsito por causa do desvio.

O acesso à Avenida Rio Branco anteriormente era feito na esquina com o supermercado Carone. Hoje, no entanto, é feito por uma rua que foi aberta em parte do terreno da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e tem menos de 100 metros.

Avenida Rio Branco virou apenas um grande estacionamento e muitos cones, divisórias e telas estão espalhados. A via dá acesso também à Escola Leonardo da Vinci, que, mesmo com o canteiro dividindo. Motoristas reclamam, no entanto, que um semáforo que fica logo na entrada desse acesso trava o trânsito nos horários de pico - apesar do sinal estar desligado nesta segunda-feira (7). Além disso, o descaso com a obra chama a atenção, já que o antigo acesso àvirou apenas um grande estacionamento e muitos cones, divisórias e telas estão espalhados.

O aposentado Rui Genésio de Mello, de 62 anos, acredita que o que foi feito no local foi algo improvisado, mas que acabou não sendo utilizado para nada. “A impressão é de que fizeram um ajeito aqui. Essa obra da Leitão da Silva é um absurdo ficar esse tempo todo parada. Acho que o Governo para começar uma obra dessas tem que ter o recurso sabendo que esse dinheiro pode acabar. Largar um negócio desse pra população sofrer é inexplicável”, explicou.

O aposentado Ismar Miguel de Menezes, de 65 anos, afirmou que o desvio ainda causa muito transtorno e não tem utilidade nenhuma. “Pedestre sofre para atravessar e não serve para nada. Nos horários de pico causa confusão e aumentou o fluxo de carros na região”, declarou.

Um outro problema no local era a falta de calçadas e placas na região do acesso à Avenida Rio Branco. A situação, no entanto, foi resolvida com divisórias - mesmo que no local não esteja acontecendo nenhum obra atualmente.

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MÃO ÚNICA

O secretário de transportes e obras públicas do Estado, Fábio Damasceno, explicou ao Gazeta Online que dentro do projeto original das melhorias na Avenida Leitão da Silva, o trecho próximo ao Carone será de mão única, para melhorar o trânsito na região do acesso. Ele, no entanto, disse que não é ó possível dizer prazos, já que faz parte do novo governo e ainda está avaliando a situação.

“Vamos avaliar qual vai ser o projeto final, mas acredito que neste caso do acesso não deve ter nenhuma alteração. Acho que não é possível falar de prazos. Vamos trabalhar o mais rápido para a entrega da Leitão”, ressaltou.

Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo (DER-ES) negou que haja confusão no local e disse que a via facilitou o acesso à Avenida Rio Branco. Sobre os prazos para começarem as obras da galeria, o DER-ES disse que está avaliando com a Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop) e a Prefeitura de Vitória para traçar cronogramas. Nenhuma data foi informada. negou que haja confusão no local e disse que a via facilitou o acesso à Avenida Rio Branco. Sobre os prazos para começarem as obras da galeria, o DER-ES disse que está avaliando com ae apara traçar cronogramas. Nenhuma data foi informada.