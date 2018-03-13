Ciclista morre atropelado na Rodovia do Sol

O acidente aconteceu próximo ao viaduto de Terra Vermelha, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (12) Crédito: Rodrigo Maia/TV Gazeta

Um ciclista morreu atropelado na noite desta segunda-feira (12), próximo ao viaduto de Terra Vermelha, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Angelo Ricardo Teixeira, de 29 anos, foi atropelado por um caminhão enquanto tentava atravessar a rodovia em direção ao bairro Praia dos Recifes. Logo após o acidente, de acordo com a polícia, a bicicleta da vítima foi roubada.

Testemunhas não souberam dizer se o semáforo estava aberto ou fechado para o motorista do caminhão. Ele chegou a parar para prestar socorro à vítima, mas segundo a polícia, ele teria ficado com medo de ser agredido por pessoas que estavam no local.