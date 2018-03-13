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Vila Velha

Ciclista morre atropelado na Rodovia do Sol

Segundo a polícia, a bicicleta da vítima foi roubada depois acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 01:34

Publicado em 13 de Março de 2018 às 01:34

O acidente aconteceu próximo ao viaduto de Terra Vermelha, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (12) Crédito: Rodrigo Maia/TV Gazeta
Um ciclista morreu atropelado na noite desta segunda-feira (12), próximo ao viaduto de Terra Vermelha, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Angelo Ricardo Teixeira, de 29 anos, foi atropelado por um caminhão enquanto tentava atravessar a rodovia em direção ao bairro Praia dos Recifes. Logo após o acidente, de acordo com a polícia, a bicicleta da vítima foi roubada.
Testemunhas não souberam dizer se o semáforo estava aberto ou fechado para o motorista do caminhão. Ele chegou a parar para prestar socorro à vítima, mas segundo a polícia, ele teria ficado com medo de ser agredido por pessoas que estavam no local.
O motorista se apresentou no posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que fica a alguns quilômetros do local do acidente. Nenhum familiar de Angelo apareceu no local.

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