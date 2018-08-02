Ciclista morre atropelado na BR 101 em Carapina

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista estava atravessando a pista quando foi atingido pelo veículo. O motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo.
À reportagem, o motorista, de 58 anos, alegou que não estava em alta velocidade. Ele havia saído da cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e estava com duas pessoas no veículo. O homem disse que o semáforo estava aberto, mas reduziu a velocidade, pois viu pessoas atravessando a rodovia fora da faixa de pedestres.
Quando o carro estava se aproximando, um dos amigos da vítima tentou segurar o ciclista pelo braço na tentativa de avisá-lo que não daria tempo de atravessar. O carro o atingiu e o arrastou por cerca de 100 metros.
O auxiliar de logística, Renan Serafim, de 22 anos, estava com o grupo de ciclistas. Ele disse que o grupo esperava o sinal abrir para atravessar a rodovia. "A gente estava na faixa esperando o semáforo ficar vermelho para os carros. Na hora, a gente atravessou correndo, mas o sinal estava verde para veículos ainda. A gente veio andando pelo canteiro e de repente só vi o carro passando e pegando o ciclista".
A vítima estava sem documentos e, por isso, não foi identificada pela polícia. Nenhum familiar apareceu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal, em Vitória.
A pista está parcialmente interditada no sentido Vitória x Serra. Equipes da PRF, Eco101 e da perícia da Polícia Civil estão no local.