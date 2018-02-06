Chuvas: Defesa Civil emite alerta vermelho para 18 pontos de Vitória

Alto do Caratoíra, em Vitória, tem alerta de deslizamentos de terra ou rochas Crédito: Fernando Madeira | GZ

A Defesa Civil de Vitória emitiu, na tarde desta segunda-feira (5), alerta vermelho para 18 áreas de risco na capital, nas quais podem ocorrer alagamentos, deslizamento de terra e rolamento de pedras, devido ao volume de chuva acumulado e também previsto por institutos meteorológicos para as próximas horas.

O órgão orienta que os moradores deixem suas casas e se encaminhem para um local seguro até que o período de chuvas termine.

O coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno Rocha, explicou que os pontos em alerta receberam, em média, mais de 70 mm de chuva em 24 horas. "Esse índice mostra que há probabilidade de deslizamentos, rolamentos de rochas e alagamentos por conta solo encharcado".

Jonathan afirma que não é prudente permanecer em casa uma vez que o alerta é emitido. "As pessoas devem desocupar os locais, ir para locais seguros e, assim que a chuva passar, elas podem voltar para casa. Se a pessoa continuar no imóvel, ela vai dormir e não vai monitorar. A gente recomenda que se abriguem em local seguro", orienta.

Vitória conta atualmente com 22 pluviômetros espalhados pela cidade. Eles calculam a média de chuva captada e emitem o alerta automaticamente uma vez que esse valor chega a 70 mm em 24 horas. As pessoas que têm o aplicativo Vitória Online e se encontram em local afetado, recebem uma notificação pelo celular.

"Além do alerta pelo aplicativo, temos também 25 núcleos comunitários, um em cada uma das 25 áreas de risco da cidade. Essas pessoas são treinadas pela Defesa Civil para orientar os moradores, ajudar quem não tem acesso à internet e zelar pela segurança da comunidade", esclarece.

Desde a última quarta-feira (31), a Devesa Civil de Vitória registrou duas ocorrências: um rolamento de bloco no bairro Jesus de Nazareth, onde cinco casas foram interditadas, e uma queda de muro em Tabuazeiro. Ninguém ficou ferido.

O órgão afirma que pode ser acionado 24 horas pela população em caso de perigo. Os telefones da Defesa Civil de Vitória são (27) 98818 4432 ou 156.

AVISO DE ATENÇÃO

Além dos 18 pontos em alerta vermelho, outros 20 locais estão em estado de atenção, entre eles a Ilha do Boi, Ilha do Frade, Barro Vermelho e Enseada do Suá. Segundo a Defesa Civil, os moradores desses locais não precisam deixar suas casas, mas devem ficar atentos. O morador que se encontrar em local inseguro deve acionar imediatamente a Defesa Civil.

ALERTA MÁXIMO

Acima do alerta vermelho, emitido nesta segunda-feira, está o alerta preto, considerado máximo. Ele é acionado quando a média do volume de chuva ultrapassa 100 mm em 24 horas. O coordenador da Defesa Civil explica que, nesse caso, é preciso evacuar o local com urgência e só será possível retornar para casa após vistoria da Defesa Civil. Até as 19h30 nenhuma área da capital estava enquadrada neste risco máximo.