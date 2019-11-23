Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Chuva tem pausa, mas ainda deixa mais de 700 fora de casa no ES
Chuva no ES

Chuva tem pausa, mas ainda deixa mais de 700 fora de casa no ES

De acordo com relatório da Defesa Civil, subiu o número de pessoas desalojadas. Previsão ainda é de chuva para este sábado (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 12:36

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 12:36

Vítimas das chuvas em abrigos no bairro Novo Horizonte, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini 
Subiu o número de pessoas fora de casa devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo ao longo da semana. De acordo com o último relatório da Defesa Civil Estadual, com dados até as 11 horas deste sábado (23), o total de desalojados e desabrigados ainda é de 748 capixabas. São 679 pessoas desalojadas, que precisaram deixar suas casas temporariamente, e outras 69 desabrigadas, que tiveram as residências danificadas e precisaram ir para abrigos.
O pior panorama é no município de Santa Leopoldina, com 362 desalojados e 65 desabrigados. O município ainda teve 4 feridos e 3 mortos. Na sequência vem Viana, com 96 desalojados, Domingos Martins, com 73, e Cariacica, com 42.

Veja Também

Depois da chuva, buracos para todo lado nas pistas da Grande Vitória

Apesar da chuva ter dado uma trégua aos capixabas, na noite desta sexta-feira e manhã de sábado (23), as regiões Metropolitana, Serrana e Norte do Estado permanecem em risco, com alerta para chuva e deslizamentos. Os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Aracruz  estão em alerta alto para deslizamento de terra. Quatro cidades estão em risco moderado: Cariacica, Fundão, Linhares e Santa Leopoldina.
Nas últimas 24 horas, ainda de acordo com a Defesa Civil, a Serra teve o maior acumulado de chuvas, com 109,82 milímetros. Vitória registrou 90,26, Aracruz, 72,68, e Vila Velha 69,17 milímetros. Na Serra, segundo a prefeitura, não há desalojados ou desabrigados, apesar de terem ocorrido dois deslizamentos nesta sexta-feira, com o desabamento de um barranco, um em Taquara I, e outro em Nova Carapina I.  O tenente-Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, explicou o motivo de tantos alagamentos. 
"O problema maior não está na quantidade de milímetros de água, mas no tempo em que essa quantidade caiu. Em Vitória, em 4 horas, choveu o equivalente para a previsão do dia inteiro, que é o que causa os transtornos".

Veja Também

Chuvas alagam e interditam pistas do Aeroporto de Vitória

Chuva no ES: barragem se rompe e alaga casas na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados