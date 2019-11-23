Chuva tem pausa, mas ainda deixa mais de 700 fora de casa no ES

Subiu o número de pessoas fora de casa devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo ao longo da semana. De acordo com o último relatório da Defesa Civil Estadual, com dados até as 11 horas deste sábado (23), o total de desalojados e desabrigados ainda é de 748 capixabas. São 679 pessoas desalojadas, que precisaram deixar suas casas temporariamente, e outras 69 desabrigadas, que tiveram as residências danificadas e precisaram ir para abrigos.
O pior panorama é no município de Santa Leopoldina, com 362 desalojados e 65 desabrigados. O município ainda teve 4 feridos e 3 mortos. Na sequência vem Viana, com 96 desalojados, Domingos Martins, com 73, e Cariacica, com 42.
Apesar da chuva ter dado uma trégua aos capixabas, na noite desta sexta-feira e manhã de sábado (23), as regiões Metropolitana, Serrana e Norte do Estado permanecem em risco, com alerta para chuva e deslizamentos. Os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Aracruz estão em alerta alto para deslizamento de terra. Quatro cidades estão em risco moderado: Cariacica, Fundão, Linhares e Santa Leopoldina.
Nas últimas 24 horas, ainda de acordo com a Defesa Civil, a Serra teve o maior acumulado de chuvas, com 109,82 milímetros. Vitória registrou 90,26, Aracruz, 72,68, e Vila Velha 69,17 milímetros. Na Serra, segundo a prefeitura, não há desalojados ou desabrigados, apesar de terem ocorrido dois deslizamentos nesta sexta-feira, com o desabamento de um barranco, um em Taquara I, e outro em Nova Carapina I. O tenente-Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, explicou o motivo de tantos alagamentos.
"O problema maior não está na quantidade de milímetros de água, mas no tempo em que essa quantidade caiu. Em Vitória, em 4 horas, choveu o equivalente para a previsão do dia inteiro, que é o que causa os transtornos".