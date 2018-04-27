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Clima

Chuva, sol e calor: tempo misto é previsão para o feriado

O Climatempo afirma que a previsão é de pancadas de chuva durante todo final de semana, mas que, na segunda-feira (30), o tempo deve mudar

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 15:05
Previsão do tempo para o ES é de pancadas de chuva no feriadão Crédito: Fernando Madeira
Para quem quer planejar o feriadão, ainda da tempo de decidir o que fazer. Segundo o Climatempo, o final de semana terá sol, pancadas de chuva na Grande Vitória e o calor deve predominar. O tempo chuvoso deve cessar na segunda-feira (30). 
Nesta sexta-feira (27), ainda deve ter pancadas de chuva por todo Estado, mas o sol aparece e a temperatura deve se manter amena e pode variar entre  22°C e 28°C.
Para o sábado (28), a probabilidade de pancadas moderadas de chuva ainda é alta para todo Espírito Santo, mas o sol também deve aparecer. Já no domingo (29), as regiões do extremo sul do ES não tem probabilidade de chuva, diferente da Grande Vitória, em que a chuva ainda permanece, com intervalos de sol e calor. No Norte do Estado também deve chover. A temperatura máxima esperada é de 28°C e a mínima é de 21°C.
Segunda-feira (30), véspera de feriado, não há previsão de chuva para nenhuma região e o calor deve aumentar. A máxima prevista pode chegar a 30°C com mínima de 21°C.

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