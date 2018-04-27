Chuva, sol e calor: tempo misto é previsão para o feriado

Previsão do tempo para o ES é de pancadas de chuva no feriadão Crédito: Fernando Madeira

Para quem quer planejar o feriadão, ainda da tempo de decidir o que fazer. Segundo o Climatempo, o final de semana terá sol, pancadas de chuva na Grande Vitória e o calor deve predominar. O tempo chuvoso deve cessar na segunda-feira (30).

Nesta sexta-feira (27), ainda deve ter pancadas de chuva por todo Estado, mas o sol aparece e a temperatura deve se manter amena e pode variar entre 22°C e 28°C.

Para o sábado (28), a probabilidade de pancadas moderadas de chuva ainda é alta para todo Espírito Santo, mas o sol também deve aparecer. Já no domingo (29), as regiões do extremo sul do ES não tem probabilidade de chuva, diferente da Grande Vitória, em que a chuva ainda permanece, com intervalos de sol e calor. No Norte do Estado também deve chover. A temperatura máxima esperada é de 28°C e a mínima é de 21°C.