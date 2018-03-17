Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Chuva provoca interdições na BR 101 no Espírito Santo

Segundo a PRF, a pista está com bloqueio em Rio Novo do Sul. Em Iconha, a pista já foi liberada

Publicado em 17 de Março de 2018 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 17:03
Ponte de Bom Destino, em Iconha, foi coberta pela água do rio Crédito: Internauta / Livia Mozer
Atenção, motoristas. Por causa da forte chuva que atingiu o Estado neste sábado (17), a BR 101 chegou a ficar interditada em dois pontos no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os trechos, que já foram liberados, ficam em Iconha e Rio Novo do Sul. 
Em Rio Novo do Sul, no km 393, a pista precisou ser fechada em virtude de queda de barreira. O sentido norte da pista (sentido Bahia) ficou bloqueado. O trânsito no local funcionou no esquema pare-siga.
Já em Iconha, no km 377, no Centro da cidade, a pista foi totalmente interditada pela Defesa Civil Municipal, no início da tarde. O motivo, segundo a PRF, era o risco iminente de transbordamento do rio Iconha. Por volta de 14h30, a pista foi liberada e o trânsito voltou a fluir no local.
Ruas de Iconha estão alagadas com a chuva deste sábado (17/03/2018) Crédito: Foto de Internauta
ALAGAMENTOS
A Defesa Civil de Iconha informou que alguns bairros da cidade foram alagados e famílias foram retiradas de suas casa, devido a forte chuva que chegou ao Estado, neste sábado. No interior do município, uma localidade foi isolada. O Corpo de Bombeiros seguiu para o local.
Ainda no Sul do Espírito Santo, foi registrado em Anchieta as quedas de uma ponte e uma barreira. A Defesa Civil informou que enviaria uma equipe ao local.
Em Cariacica e Guarapari, na Grande Vitória, várias ruas ficaram alagadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados