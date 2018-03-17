Chuva provoca interdições na BR 101 no Espírito Santo

Ponte de Bom Destino, em Iconha, foi coberta pela água do rio Crédito: Internauta / Livia Mozer

Atenção, motoristas. Por causa da forte chuva que atingiu o Estado neste sábado (17), a BR 101 chegou a ficar interditada em dois pontos no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os trechos, que já foram liberados, ficam em Iconha e Rio Novo do Sul.

Em Rio Novo do Sul, no km 393, a pista precisou ser fechada em virtude de queda de barreira. O sentido norte da pista (sentido Bahia) ficou bloqueado. O trânsito no local funcionou no esquema pare-siga.

Já em Iconha, no km 377, no Centro da cidade, a pista foi totalmente interditada pela Defesa Civil Municipal, no início da tarde. O motivo, segundo a PRF, era o risco iminente de transbordamento do rio Iconha. Por volta de 14h30, a pista foi liberada e o trânsito voltou a fluir no local.

Ruas de Iconha estão alagadas com a chuva deste sábado (17/03/2018) Crédito: Foto de Internauta

ALAGAMENTOS

A Defesa Civil de Iconha informou que alguns bairros da cidade foram alagados e famílias foram retiradas de suas casa, devido a forte chuva que chegou ao Estado, neste sábado. No interior do município, uma localidade foi isolada. O Corpo de Bombeiros seguiu para o local.

Ainda no Sul do Espírito Santo, foi registrado em Anchieta as quedas de uma ponte e uma barreira. A Defesa Civil informou que enviaria uma equipe ao local.