Chuva no ES: ruas alagadas e trânsito complicado

Devido às fortes chuvas durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (09), há diversos pontos de alagamento na Grande Vitória. Na Serra, em Vitória e em Vila Velha alguns semáforos estão apagados ou piscando amarelo.

SERRA

Há pontos de alagamento na Avenida Norte Sul, nos dois sentidos da rodovia, na altura do bairro Jardim Limoeiro; na ES-010, na altura da Chácara Parreiral; na BR 101, na região do bairro Vista da Serra e alguns pontos em Jacaraípe. No bairro Vista da Serra um carro chegou a dar problema e parou no meio da pista.

Os semáforos com falhas estão na ES-010, no cruzamento que vai para o bairro Novo Horizonte; na Avenida Norte Sul, na altura do Parque da Cidade e em Laranjeiras, no cruzamento com a Avenida Central.

De acordo com a Guarda Municipal da Serra, a Sinalização Espírito Santo LTDA (Sinales) já foi acionada, mas não existe previsão para o início da manutenção dos semáforos porque chove muito no momento. Como é preciso mexer na parte elétrica, pode apresentar perigo aos trabalhadores.

A Guarda ainda reforçou que equipes estão na rua desde cedo auxiliando na sinalização do trânsito, que está lento por causa do acúmulo de água e problemas nos semáforos.

VEJA VÍDEOS

VILA VELHA

No município de Vila Velha, a Guarda Municipal registou apenas um semáforo com defeito na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do posto de gasolina Três Coqueiros. Equipes já estão no local para efetuar a manutenção. Não há informações sobre alagamentos.

VITÓRIA

Em Vitória, semáforos na região de Maruípe e no Centro apresentaram falhas nesta manhã, mas de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, já foram reparados.

Uma internauta que reside em Jardim Camburi enviou fotos ao WhatsApp do Gazeta Online e informou que, com apenas 10 minutos de chuva, as ruas ficaram alagadas. Veja as fotos.

CARIACICA

Uma internauta enviou fotos para o Gazeta Online da EMEF João Pedro da Silva, em Porto de Santana, completamente alagada por causa da chuva. Desde quarta-feira (07), a escola vem alagando e os alunos precisam sair mais cedo das aulas.