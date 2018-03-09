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Transtornos

Chuva no ES: ruas alagadas e trânsito complicado

Alguns semáforos estão apagados ou piscando amarelo

Publicado em 09 de Março de 2018 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 11:51
Devido às fortes chuvas durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (09), há diversos pontos de alagamento na Grande Vitória. Na Serra, em Vitória e em Vila Velha alguns semáforos estão apagados ou piscando amarelo.
SERRA
Há pontos de alagamento na Avenida Norte Sul, nos dois sentidos da rodovia, na altura do bairro Jardim Limoeiro; na ES-010, na altura da Chácara Parreiral; na BR 101, na região do bairro Vista da Serra e alguns pontos em Jacaraípe. No bairro Vista da Serra um carro chegou a dar problema e parou no meio da pista.
Os semáforos com falhas estão na ES-010, no cruzamento que vai para o bairro Novo Horizonte; na Avenida Norte Sul, na altura do Parque da Cidade e em Laranjeiras, no cruzamento com a Avenida Central.
De acordo com a Guarda Municipal da Serra, a Sinalização Espírito Santo LTDA (Sinales) já foi acionada, mas não existe previsão para o início da manutenção dos semáforos porque chove muito no momento. Como é preciso mexer na parte elétrica, pode apresentar perigo aos trabalhadores.
A Guarda ainda reforçou que equipes estão na rua desde cedo auxiliando na sinalização do trânsito, que está lento por causa do acúmulo de água e problemas nos semáforos. 
VEJA VÍDEOS
 
VILA VELHA
No município de Vila Velha, a Guarda Municipal registou apenas um semáforo com defeito na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do posto de gasolina Três Coqueiros. Equipes já estão no local para efetuar a manutenção. Não há informações sobre alagamentos. 
VITÓRIA 
Em Vitória, semáforos na região de Maruípe e no Centro apresentaram falhas nesta manhã, mas de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, já foram reparados.
Uma internauta que reside em Jardim Camburi enviou fotos ao WhatsApp do Gazeta Online e informou que, com apenas 10 minutos de chuva, as ruas ficaram alagadas. Veja as fotos.
CARIACICA
Uma internauta enviou fotos para o Gazeta Online da EMEF João Pedro da Silva, em Porto de Santana, completamente alagada por causa da chuva. Desde quarta-feira (07), a escola vem alagando e os alunos precisam sair mais cedo das aulas. 
De acordo com a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, devido as fortes chuvas, a área externa da escola alagou. Passada a chuva, o local secou e foi limpo. As aulas estão sendo ministradas normalmente. Veja as fotos.

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