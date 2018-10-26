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Chuva no ES: previsão é de raios, vendaval e granizo

De acordo com o instituto Climatempo, o final de semana também promete ser de muita chuva em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 19:57

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 19:57

Tempestade com raios em Vila Prudêncio, Cariacica [imagem ilustrativa] Crédito: Elias Gleyser
Chuva forte em todo o Espírito Santo, ocorrências de alagamentos na Grande Vitória e a previsão, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), é de que nesta sexta-feira (26) ainda tenha a ocorrência de raios, vendaval e até chuva de granizo em alguns municípios do Estado. O alerta é válido para 32 municípios até as 23h59 de hoje.
INSTABILIDADE E FRENTE FRIA
De acordo com o instituto Climatempo, o final de semana promete ser de muita chuva em todo o Estado. No sábado (27), grandes áreas de instabilidade continuarão ativas e e outras se organizarão como uma frente fria associada a um ciclone extratropical, como foi informado pela Marinha nesta quinta-feira (26).
O processo de formação destes sistemas provoca muita chuva e ventania em todo o Estado. No norte capixaba pode chover já pela manhã com raios. O instituto afirma que na Grande Vitória, as nuvens carregadas se espalham e há risco de chuva moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem alcançar até 80km/h.
Já no domingo (28), as áreas de instabilidade de uma frente fria vão atuar sobre o estado, e o tempo permanecerá instável, com muita nebulosidade e risco de chuva forte com raios a qualquer hora do dia em todo o Espírito Santo. Ventos continuam soprando fortes e o mar fica agitado com ondas entre dois a dois metros e meio em alto mar.

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