A passarela que liga os bairros Marcílio de Noronha, em Viana, e Flor de Piranema, Cariacica, ficou pronta na tarde desta quinta-feira (21). Daqui a aproximadamente 15 dias, começam as obras da segunda passarela, que é mais longa, e será definitiva, segundo a prefeitura. As duas passarelas que existiam anteriormente ficaram completamente destruídas pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.
Chuva no ES - nova passarela entre Viana e Cariacica fica pronta
A nova passarela foi construída em aço, a 1,2 metros acima do solo. Segundo o prefeito de Viana, Gilson Daniel, a obra foi custeada pelo próprio município. Foram concretadas duas cabeças para a afixação das vigas de aço, uma do lado de Viana e outra do lado de Cariacica, até a noite de quarta. As vigas secaram até a manhã desta quinta e os trabalho de solda das placas e colocação de corrimão foram executados durante o dia.
Segundo alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as chuvas continuam fortes em todo o Estado. Em Viana, de acordo com a Defesa Civil municipal, ainda há risco de chuvas fortes para esta quinta, contudo, a chuva cessa um pouco nos próximos dias.
No momento, o município não tem desabrigados e contabiliza cerca de 500 pessoas desalojadas (em casa de amigos ou parentes). O telefone da Defesa Civil de Viana é (27) 99860-4360.