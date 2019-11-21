  • Chuva no ES: nova passarela entre Viana e Cariacica fica pronta
Após destruição

Chuva no ES: nova passarela entre Viana e Cariacica fica pronta

Obra emergencial foi necessária após as duas passagens entre as cidades terem sido derrubadas durante as enchentes. Obra da segunda passarela começa em 15 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 20:19

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 20:19

Passarela sobre o Rio Formate, que liga os bairros Marcílio de Noronha, em Viana, e Flor de Ipanema, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Viana
A passarela que liga os bairros Marcílio de Noronha,  em Viana, e Flor de Piranema, Cariacica, ficou pronta  na tarde desta quinta-feira (21).  Daqui a aproximadamente 15 dias, começam as obras da segunda passarela, que é mais longa, e será definitiva, segundo a prefeitura. As duas passarelas que existiam anteriormente ficaram completamente destruídas pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.
Chuva no ES - nova passarela entre Viana e Cariacica fica pronta
A nova passarela foi construída em aço, a 1,2 metros acima do solo. Segundo o prefeito de Viana, Gilson Daniel, a obra foi custeada pelo próprio município. Foram concretadas duas cabeças para a afixação das vigas de aço, uma do lado de Viana e outra do lado de Cariacica, até a noite de quarta. As vigas secaram até a manhã desta quinta e os trabalho de solda das placas e colocação de corrimão foram executados durante o dia.

CHUVAS

Segundo alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as chuvas continuam fortes em todo o Estado. Em Viana, de acordo com a Defesa Civil municipal, ainda há risco de chuvas fortes para esta quinta, contudo, a chuva cessa um pouco nos próximos dias.
No momento, o município não tem desabrigados e contabiliza cerca de 500 pessoas desalojadas (em casa de amigos ou parentes). O telefone da Defesa Civil de Viana é  (27) 99860-4360.

Veja Também

Chuva derruba passarela em Viana e moradores se arriscam na travessia

Prefeitura promete nova passarela entre Viana e Cariacica em 24 horas

Com casas alagadas, moradores fecham trecho da BR 101 em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

