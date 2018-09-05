Chuva no ES deve enfraquecer durante véspera de feriadão

A frente fria que chegou aonesta semana provocou volumes moderados de chuva - entre 20 e 30 milímetros nas últimas 24 horas, mas, de acordo com o site Climatempo, a tendência é que a chuva enfraqueça durante a tarde e a noite desta quarta e, também, nesta quinta-feira (6), véspera de feriadão da Independência do Brasil e aniversário de 467 anos de