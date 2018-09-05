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Previsão do tempo

Chuva no ES deve enfraquecer durante véspera de feriadão

Nas últimas 24 horas, choveu entre 20 e 30 milímetros no Espírito Santo mas, de acordo com o site Climatempo, a frente fria que atingiu o Estado deve seguir em direção à Bahia ainda nesta quarta (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 17:39

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 17:39

Frente fria no ES Crédito: Divulgação
A frente fria que chegou ao Espírito Santo nesta semana provocou volumes moderados de chuva - entre 20 e 30 milímetros nas últimas 24 horas, mas, de acordo com o site Climatempo, a tendência é que a chuva enfraqueça durante a tarde e a noite desta quarta e, também, nesta quinta-feira (6), véspera de feriadão da Independência do Brasil e aniversário de 467 anos de Vitória.
A previsão é de que nesta quarta (5) o sistema avance pelo litoral capixaba em direção ao sul da Bahia. A umidade deve permanecer em todo o estado e a temperatura máxima em Vitória vai ficar próxima dos 25ºC. Já o nível do mar, que permanecerá agitado, começa a subir nesta quinta-feira (6).
> Veja o que funciona na Grande Vitória no feriadão de 7 de setembro
Entre as 9 horas de terça-feira (4) e as 9 horas desta quarta-feira (5), choveu 17 mm em Vila Velha e 17,2 mm em Alfredo Chaves pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já em Itaguaçu, choveu 33,2 mm, em Cariacica 27,9 mm e em Marechal Floriano 23,6 mm, pelas medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
VEJA COMO FUNCIONA MEDIÇÃO

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