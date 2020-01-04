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Chuva no ES: 25 pessoas ficaram desalojadas após temporal

Moradores tiveram que deixar suas casas por diversos motivos, entre eles alagamentos e imóveis destelhados pelos fortes ventos que acompanharam a chuva

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 21:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 21:24
Bairro São Marcos, em Serra Sede Crédito: Internauta | A Gazeta
Por conta do forte temporal que atinge toda a Grande Vitória e boa parte do Espírito Santo nesta sexta-feira (3), um total de 25 pessoas estão desalojadas  nove em Nova Venécia, seis em Colatina, duas em Aracruz, quatro em Ibiraçu e quatro em Santa Leopoldina.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, o maior acumulado de chuva de todo o Estado foi registrado na Serra, onde choveu 156,31 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, Alfredo Chaves teve 82mm de chuva e Vitória 75,22mm. O balanço foi divulgado por volta das 17h.

OCORRÊNCIAS

Aracruz

  • Destelhamento parcial de um supermercado e de algumas residências;
  • Toldos do estacionamento de um shopping foram danificados;
  • Trecho da ES 257 ficou sem energia.

Nova Venécia

  • Destelhamento de residência. Uma família ficou desalojada, composta por 1 adulto e 4 crianças;
  • Queda de árvore na BR 381, na Rodovia do Café, próximo ao Polo Industrial, em São Cristóvão;
  • Danos em telhado na Rua São Jorge;
  • Destelhamento total em uma residência no bairro São Francisco. Uma família de 2 adultos e 2 crianças desalojadas.

Vila Pavão

  • Algumas residências parcialmente destelhadas;
  • Queda de árvore

Pancas

  • Queda de árvore na rodovia que liga Pancas a Lajinha. Rodovia foi desobstruída.

Colatina

  • Destelhamento de algumas residências no bairro Novo Horizonte;
  • Parte de uma residência colapsou e o telhado cedeu;
  • Desabamento da parede de um imóvel;
  • Desabamento de uma parede sobre o telhado de edificação em nível inferior. Os imóveis foram parcialmente interditados.

Vila Velha

  • Vento forte provocou destelhamento de uma igreja no bairro Vila Garrido. 

Serra

  • Poste com risco de queda no bairro Belvedere;
  • Desabamento de muro nos bairros Vista da Serra II e Jardim Guanabara.

Ibiraçu

  • Edificação com risco estrutural. Uma família desalojada.

Santa Leopoldina

  • Destelhamento de uma residência no centro do município. Uma família de quatro pessoas ficou desalojada.
  • Queda de árvore na rodovia ES 080.

PICO DE ENERGIA ATINGIU A TERCEIRA PONTE

Diante das fortes chuvas e raios que atingiram o Estado nesta sexta-feira (03), algumas regiões ficaram temporariamente sem energia. A Terceira Ponte foi um dos pontos afetados. Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, o local ficou sem luz por aproximadamente dois minutos. Ainda segundo a empresa, bairros de Vila Velha também foram atingidos pelo apagão.
Terceira Ponte ficou sem energia nesta sexta-feira (3) Crédito: Rodosol | Reprodução

SERRA TEVE MAIOR ACUMULADO DE CHUVA EM 24H

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o maior acumulado de chuva de todo o Estado foi registrado na Serra, onde choveu 156,31 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, Alfredo Chaves teve 82mm de chuva e Vitória 75,22mm. Veja a lista completa.

"BUEIROS FALANTES"

Na Capital, uma situação inusitada chamou a atenção de quem trafegava pela Avenida Leitão da Silva. Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram tampas de bueiros abrindo e fechando involuntariamente durante as chuvas.
Bueiros da Avenida Leitão da Silva Crédito: Reprodução/Internet
Em tom de brincadeira, os vídeos viraram memes que foram batizados como bueiros falantes. Em um dos registros, um dos internautas que gravou o flagrante relata a preocupação com acidentes de trânsito.

ESTRAGOS DO NORTE AO SUL

Estragos causados pelo temporal no Espírito Santo

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