Chuva no ES: 25 pessoas ficaram desalojadas após temporal

Por conta do forte temporal que atinge toda a Grande Vitória e boa parte do Espírito Santo nesta sexta-feira (3), um total de 25 pessoas estão desalojadas nove em Nova Venécia, seis em Colatina, duas em Aracruz, quatro em Ibiraçu e quatro em Santa Leopoldina.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, o maior acumulado de chuva de todo o Estado foi registrado na Serra, onde choveu 156,31 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, Alfredo Chaves teve 82mm de chuva e Vitória 75,22mm. O balanço foi divulgado por volta das 17h.
OCORRÊNCIAS
Aracruz
- Destelhamento parcial de um supermercado e de algumas residências;
- Toldos do estacionamento de um shopping foram danificados;
- Trecho da ES 257 ficou sem energia.
Nova Venécia
- Destelhamento de residência. Uma família ficou desalojada, composta por 1 adulto e 4 crianças;
- Queda de árvore na BR 381, na Rodovia do Café, próximo ao Polo Industrial, em São Cristóvão;
- Danos em telhado na Rua São Jorge;
- Destelhamento total em uma residência no bairro São Francisco. Uma família de 2 adultos e 2 crianças desalojadas.
Vila Pavão
- Algumas residências parcialmente destelhadas;
- Queda de árvore
Pancas
- Queda de árvore na rodovia que liga Pancas a Lajinha. Rodovia foi desobstruída.
Colatina
- Destelhamento de algumas residências no bairro Novo Horizonte;
- Parte de uma residência colapsou e o telhado cedeu;
- Desabamento da parede de um imóvel;
- Desabamento de uma parede sobre o telhado de edificação em nível inferior. Os imóveis foram parcialmente interditados.
Vila Velha
- Vento forte provocou destelhamento de uma igreja no bairro Vila Garrido.
Serra
- Poste com risco de queda no bairro Belvedere;
- Desabamento de muro nos bairros Vista da Serra II e Jardim Guanabara.
Ibiraçu
- Edificação com risco estrutural. Uma família desalojada.
Santa Leopoldina
- Destelhamento de uma residência no centro do município. Uma família de quatro pessoas ficou desalojada.
- Queda de árvore na rodovia ES 080.
PICO DE ENERGIA ATINGIU A TERCEIRA PONTE
Diante das fortes chuvas e raios que atingiram o Estado nesta sexta-feira (03), algumas regiões ficaram temporariamente sem energia. A Terceira Ponte foi um dos pontos afetados. Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, o local ficou sem luz por aproximadamente dois minutos. Ainda segundo a empresa, bairros de Vila Velha também foram atingidos pelo apagão.
SERRA TEVE MAIOR ACUMULADO DE CHUVA EM 24H
De acordo com a Defesa Civil Estadual, o maior acumulado de chuva de todo o Estado foi registrado na Serra, onde choveu 156,31 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, Alfredo Chaves teve 82mm de chuva e Vitória 75,22mm. Veja a lista completa.
"BUEIROS FALANTES"
Na Capital, uma situação inusitada chamou a atenção de quem trafegava pela Avenida Leitão da Silva. Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram tampas de bueiros abrindo e fechando involuntariamente durante as chuvas.
Em tom de brincadeira, os vídeos viraram memes que foram batizados como bueiros falantes. Em um dos registros, um dos internautas que gravou o flagrante relata a preocupação com acidentes de trânsito.