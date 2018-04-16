Chuva impede saída de ônibus dos terminais da Grande Vitória

Por conta da chuva e ruas alagadas, coletivos não conseguem sair dos terminais Crédito: Caíque Verli

Terminais da Grande Vitória têm funcionamento afetado por conta da chuva que atinge a região desde domingo (15) à noite. A reportagem da Rádio CBN Vitória esteve no Terminal de Vila Velha e constatou os poucos coletivos saindo e também a multidão que se mantém à espera dos ônibus.

A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb GV), por meio de nota, informa que, devido à chuva que causa diversos pontos de alagamento, algumas linhas do Sistema Transcol estão com dificuldade de cumprir horários e itinerários, causando, assim, atrasos nos terminais. Assim que as condições das vias alagadas melhorarem, a operação voltará ao normal.