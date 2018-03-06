Chuva forte, raios e trovões atingem o Espírito Santo

Raio em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira | GZ

Uma forte tempestade de raios atingiu o Espírito Santo na noite desta segunda-feira (5). Segundo o Núcleo de Monitoramento de Descargas Atmosféricas, a incidência de raios no Estado chegou a mais de 180 descargas por hora. Os locais mais afetados foram a Grande Vitória, Região Serrana e Cachoeiro.

Apesar da chuva intensa na Grande Vitória, somente Vila Velha registrou transtornos no trânsito com ruas alagadas. Segundo a Guarda Municipal, as avenidas Luciano das Neves, Jair de Andrade e Gil Veloso ficaram alagadas. Internautas também relataram pontos de alagamento na orla de Itaparica.

Segundo a Defesa Civil, nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada até as 21h30.

Grupos de monitoramento detectam aumento de descargas elétricas no ES Crédito: Reprodução/Zeus

VÍDEOS DE RAIOS

Internautas do Gazeta Online fizeram vídeos mostrando a incidência de raios nos bairros Jardim da Penha, Jardim Camburi, Ilha do Frade, em Vitória, e também na Praia de Itaparica e Santos Dumond, em Vila Velha. Assista:

ALAGAMENTOS

TRANSTORNO NO CIODES

Imagens que circularam nas redes sociais mostram que parte do teto do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) cedeu com a chuva da noite desta segunda-feira (5). A Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) informou que o volume considerável de chuva molhou placas do forro do Ciodes. As causas do vazamento estão sendo apuradas.

A Sesp ressaltou que o atendimento ao público não foi prejudicado, assim como o serviço dos militares. Computadores que molharam parcialmente foram substituídos.

TRANSTORNOS NO SUL DO ES

Uma chuva rápida deixou vários pontos alagados no Centro de Alegre, na Região do Caparaó, na tarde desta segunda-feira (5). Foram 40 minutos de chuva intensa, cerca de 70 milímetros.

Rua alagada em Alegre Crédito: Renato Rodrigues

O coordenador da Defesa Civil do município, Willian José de Souza, disse que a chuva intensa já era esperada, conforme as previsões e alertas meteorológicos. Em março é normal termos estas pancadas fortes de chuva por conta do calor. Pelo tempo, hoje choveu bastante, mas não trouxe muito transtorno, afirmou. Além das ruas alagadas, o órgão informou que duas casas foram invadidas pelas águas.

VEJA VÍDEO

MUNIZ FREIRE

A chuva também foi forte no município de Muniz Freire, no Caparaó. O vento derrubou galhos de uma árvore na praça, no Centro, e interditou a ES 181, que liga o município a Alegre, por volta das 16h. Segundo a prefeitura, o ponto fechado fica a dois quilômetros da sede. Servidores trabalham para a desobstrução da via.

Queda de árvore deixou rodovia interditada em Muniz Freire Crédito: Jean Max

MAIS CHUVA VEM POR AÍ

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas fortes nesta terça- feira (6) para as regiões Norte, Noroeste, Serrana e Caparaó. Neste locais haverá condição para acumulados significativos de chuva ao final do dia. Nesta área, ocorrerão pancadas de chuva que virão acompanhadas de descargas elétricas. Isoladamente haverá condição para chuvas intensas em curto período de tempo, rajadas de vento de forte intensidade e não se descarta queda de granizo. Entre a região serrana do Rio e do ES e leste de MG a tendência é que a chuva seja mais intensa e persistente.

UM POUCO MAIS SOBRE RAIOS E RELÂMPAGOS

Qual a diferença entre relâmpagos e raios?

Relâmpagos são todas as descargas elétricas geradas por nuvens de tempestades, que se conectam ou não ao solo. Já os raios são somente as descargas que se conectam ao solo.

O que é o trovão?

Trovão é o som produzido pelo rápido aquecimento e expansão do ar na região da atmosfera onde a corrente elétrica do raio circula.

O trovão oferece algum perigo?

Embora o som ensurdecedor de um trovão assuste a maioria das pessoas, em geral ele é inofensivo. Contudo, o deslocamento de ar pode derrubar uma pessoa que esteja muito perto do local de incidência do raio, podendo até causar sua morte.

O que são raios?

Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A intensidade típica de um raio é de 30 mil Ampères, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. A descarga percorre distâncias da ordem de 5 km.

Qual a duração de um raio?

Um raio pode durar até dois segundos, mas dura em geral cerca de meio a um terço de segundo. No entanto, cada descarga que compõe o raio dura apenas frações de milésimos de segundos.

Como saber se o raio caiu perto?