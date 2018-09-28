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Será?

Chuva forte pode atingir o ES neste final de semana, diz Climatempo

O site explicou que pode chover de forma pontual ainda na tarde desta sexta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 17:40

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 17:40

Climatempo prevê chuva no Espírito Santo neste final de semana Crédito: Nestor Muller
Céu claro, tempo aparentemente firme, sol "pocando", sensação de Verão em plena Primavera, mas, segundo o site Climatempo, podem ocorrer pancadas de chuva ainda nesta sexta-feira (28) na Grande Vitória e chover forte na próxima madrugada e ao longo do sábado (29).
O site de meteorologia explica que, especialmente no Espírito Santo, pode chover de forma pontual na tarde desta sexta-feira (28), mas a tendência é de formação de nuvens mais pesadas entre a noite e a madrugada deste sábado (29).
Além do Espírito Santo, os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais também estarão sujeitos à chuva forte por conta de uma frente fria que se desloca pelo mar na altura do Rio de Janeiro e continua estimulando a formação de nuvens carregadas no decorrer desta sexta-feira (28).

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