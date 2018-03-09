Chuva forte interditou BR 101 por quase cinco horas

A BR 101 em Mimoso do Sul, perto da divisa com o Rio de Janeiro, chegou a ficar totalmente interditada por quase cinco horas na madrugada desta sexta-feira (09), por conta das fortes chuvas que atingiram a região. Barreiras e árvores caíram e também foram registrados alagamentos.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, no quilômetro 452 houve queda de barreira e árvore durante a madrugada. A pista Norte seguiu em sistema Pare e Siga até a chegada da equipe de conservação da Eco 101, que realizou a limpeza da pista.

Ainda na madrugada, o Rio Itabapoana transbordou e alagou a pista no quilômetro 457. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o nível da água chegou a atingir 1,5 metros no leito da rodovia. O local ficou totalmente interditado por cerca de cinco horas para passagem de veículos até o escoamento da água, segundo informações da Eco 101.

Por volta de 6h10 da manhã, uma nova barreira caiu no km 449, no sentido Norte. O Trânsito seguiu por desvio e, após limpeza da pista as faixas foram liberadas.

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