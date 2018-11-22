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Alerta de chuva

Chuva forte com tempestade e granizo pode atingir 30 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta nesta quinta-feira (22) para 30 municípios do Espírito Santo; veja lista

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 18:48
Tempestade de raios pode atingir municípios do Espírito Santo nesta quinta-feira (22) Crédito: Jairo Alves Pereira Filho
A Grande Vitória amanheceu com o tempo chuvoso esta quinta-feira (22), e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta para uma possível tempestade de raios no Espírito Santo - incluindo Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
O aviso começou a valer às 15h desta quinta-feira (22) e é válido até às 21h de hoje. Os riscos potenciais são de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 quilômetros e queda de granizo em 30 municípios do Estado.

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