Chuva forte com tempestade e granizo pode atingir 30 cidades do ES

amanheceu com o tempo chuvoso esta quinta-feira (22), e o Instituto Nacional de Meteorologia () publicou um alerta para uma possível tempestade de raios no- incluindo

O aviso começou a valer às 15h desta quinta-feira (22) e é válido até às 21h de hoje. Os riscos potenciais são de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 quilômetros e queda de granizo em 30 municípios do Estado.