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Tempo

Chuva forte causa alagamentos na Grande Vitória

Há pontos de alagamentos em vários bairros da Grande Vitória

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 10:43
Ruas de Vila Velha amanheceram alagadas Crédito: Internauta/Cláudio Lessa
O sábado (07) do capixaba começou com chuva e vários pontos de alagamento na Grande Vitória. Em Vila Velha, acessos à Terceira Ponte estão alagados e alguns veículos chegam a voltar na contramão. O mesmo acontece em Itapoã, na altura do supermercado Perim, e na orla da praia. Apesar de a água começar a baixar, há áreas alagadas também em Vitória e Cariacica.
VILA VELHA
O município de Vila Velha é o que tem mais áreas alagadas. Moradores de Cobilândia não conseguem entrar ou sair do bairro por causa do alagamento, e os ônibus pararam de passar no bairro por causa da altura da água. 
Pacientes que procuram o Hospital Vila Velha, localizado no bairro Divino Espírito Santo, precisam recorrer à rua lateral para entrar no local. A rua que passa em frente à entrada do hospital está completamente alagada. 
CARIACICA
Moradores do bairro Itacibá perderam tudo depois que a água da chuva inundou suas casas na manhã deste sábado (07). A auxiliar de serviços gerais Josiane Santos Oliveira, 21 anos, mora na Rua Manoel Joaquim dos Santos e conta o que aconteceu.
"Nunca tinha alagado a minha casa. Agora pela manhã, a água entrou na casa de todo mundo que mora no beco. Perdi tudo, geladeira, fogão, cama e armários", relata.
 

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