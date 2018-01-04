Chuva forte alaga ruas e gera aviso de enxurrada na Serra

O dia amanheceu chuvoso para os moradores da Serra nesta primeira quinta-feira (04) do ano. A forte chuva, que ficou mais intensa por volta das 6h, causou alagamento em diversos pontos do município.

Embaixo do viaduto que fica localizado no bairro Planalto Serrano, o grande acúmulo de água dificultou a viagem de quem passava por lá. Um veículo precisou até de uma mãozinha para conseguir atravessar o local.

VISTA DA SERRA

No bairro Vista da Serra, a situação também ficou complicada. O internauta Walison Rodrigo de Souza fez o registro das ruas completamente alagadas, por volta das 7h30.

ALERTA

Os moradores da Serra que se cadastraram para receber alertas da Defesa Civil via SMS receberam nesta manhã uma mensagem sobre possível enxurrada na região. A ferramenta é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Proteção, a Defesa Civil (Sedec) e a Anatel. Para se cadastrar, basta mandar um SMS para o número 40199 , e digitar no corpo da mensagem o CEP do local de onde você deseja receber os alertas.

Alerta de enxurradas para Serra, ES Crédito: Reprodução

OUTROS CASOS

Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra informou sobre outros casos provocados pela chuva, no município.

"- Bairro Nossa Senhora da Conceição: A água entrou em cerca de 20 residências, provocando sujeira e alguns danos materiais. Não houve abalo na estrutura de nenhuma das casas e nem famílias desalojadas. O incidente foi provocado por um cano da Cesan, que passa perpendicular por dentro de uma galeria reduzindo a vazão. Isso provocou o acúmulo da água da chuva, que entrou nas residências. A Cesan foi informada para providenciar melhorias e evitar novos transtornos provocados pelas chuvas.

- Bairro Cidade Pomar: Houve a queda de um talude (barreira), que danificou um poste de energia. Um pouco de lama atingiu uma casa, mas sem grandes transtornos ou danos estruturais. A EDP foi acionada para reparar o poste.

- Planalto Serrano: Nas ruas Colatina e Vitória, a lama de uma encosta desceu pela via, provocando sujeira e comprometendo a drenagem. Nenhuma casa chegou a ser afetada. A Secretaria de Serviços foi acionada para limpar o local."

A prefeitura ainda ressalta que equipes da Defesa Civil continuam nas ruas fazendo vistorias e monitorando as áreas de risco. Não há registro de desabrigados ou desalojados.