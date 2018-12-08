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Região Noroeste

Chuva forte alaga avenida em São Gabriel da Palha

Via amanheceu inundada após as fortes chuvas que atingiram o município da região Noroeste do Estado. Segundo a Defesa Civil Municipal, a água não invadiu nenhuma casa

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 13:24
Avenida Sete de Setembro ficou alagada em São Gabriel da Palha Crédito: Internauta
A Avenida Sete de Setembro, no Centro de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado, amanheceu debaixo dágua neste sábado (08), após fortes chuvas atingiram o município no início da manhã. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o problema é recorrente na via devido a um problema na drenagem pluvial.
O coordenador municipal da Defesa Civil, José Maria de Oliveira Júnior, explicou que a água não invadiu as casas. Mas foi preciso interromper o trânsito na avenida.
A chuva cessou neste momento, por volta de 9h30. Houve uma chuva torrencial às 6h30, mas não causou danos como alagamentos de casas. Essa avenida fica desse jeito toda vez que chove por conta de um defeito na drenagem pluvial. Há muito tempo construíram uma galeria que ao invés de diminuir o leito do rio, acabou aumentando, e a água da chuva represa e inunda a avenida, explicou.
Avenida Sete de Setembro ficou alagada em São Gabriel da Palha Crédito: Internauta

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