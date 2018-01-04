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Chuva de verão alaga ruas de Guarapari nesta quarta-feira (3)

Internauta registrou o momento exato em que a chuva começa nas praias das Virtudes e Castanheiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 22:41

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 22:41

Chuva entre a Praia das Virtudes e a Praia das Castanheiras, em Guarapari Crédito: João Carlos Gonçalves
Ruas ficaram alagadas depois de uma chuva rápida e intensa atingir a cidade de Guarapari, na região Metropolitana do Estado, na tarde desta quarta-feira (03). O internauta João Carlos Gonçalves flagrou o momento exato em que a chuva começava entre as praias das Virtudes e das Castanheiras.
João conta que estava com o pai no momento da chuva e começou a recolher os materiais na praia. "É o ponto do meu pai e eu o ajudo ali. Na hora do flagra, eu e meu pai recolhemos o material da praia com medo da chuva", conta.
A Defesa Civil Municipal foi acionada, mas informou que a chuva foi passageira e não houve nenhuma ocorrência na cidade.
VEJA VÍDEO
PREVISÃO
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que na região Sul há previsão de chuva na madrugada e manhã desta quinta-feira (04). Na parte da tarde, é possível que tenha chuva com trovoadas. Também há previsão de vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. O Instituto ainda informou que o mar fica agitado em algumas praias. A temperatura máxima será de 31ºC e a mínima de 22ºC.
A previsão é a mesma para a Grande Vitória, mudando a temperatura máxima que será de 29ºC e a mínima de 25ºC. Já na região Serrana e Norte, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas apenas na parte da tarde. A temperatura máxima será de 30ºC e a mínima de 20ºC e máxima de 34ºC e 23ºC, respectivamente.
Na região Noroeste também há previsão de pancadas de chuva com trovoadas na parte da tarde, com temperatura máxima de 35ºC e 24ºC. Por fim, na região Nordeste, a previsão de chuva com trovoadas é apenas no trecho sul. A temperatura máxima será de 34ºC e mínima de 25ºC.

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