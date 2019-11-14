Chuva alaga pontos da Unidade Tubarão da Vale
A chuva registrada na Grande Vitória na noite desta quarta-feira (13) e madrugada desta quinta-feira (14) deixou alguns pontos da Unidade Tubarão da Vale alagados. Por causa disso, a mineradora flexibilizou o horário para que empregados com atividades administrativas trabalhem em regime de home office nesta quinta-feira.
Um trecho da nota enviada pela assessoria diz que a empresa está evitando o translado em horários de picos pelas vias da Grande Vitória. Em função das fortes chuvas registradas na Grande Vitória, houve alagamento pontual em alguns locais da Unidade Tubarão. A operação está mantida com restrições, respeitando os limites de segurança de cada área.