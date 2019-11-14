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Operação mantida

Chuva alaga pontos da Unidade Tubarão da Vale

Os funcionários do setor administrativo trabalham em regime de home office nesta quinta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 10:23

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 10:23

Chuva alaga Unidade Tubarão da Vale Crédito: Internauta
Chuva alaga pontos da Unidade Tubarão da Vale
A chuva registrada na Grande Vitória na noite desta quarta-feira (13) e madrugada desta quinta-feira (14) deixou alguns pontos da Unidade Tubarão da Vale alagados. Por causa disso, a mineradora flexibilizou o horário para que empregados com atividades administrativas trabalhem em regime de home office nesta quinta-feira.

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Um trecho da nota enviada pela assessoria diz que a empresa está evitando o translado em horários de picos pelas vias da Grande Vitória. Em função das fortes chuvas registradas na Grande Vitória, houve alagamento pontual em alguns locais da Unidade Tubarão. A operação está mantida com restrições, respeitando os limites de segurança de cada área. 

Chuva na Vale

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