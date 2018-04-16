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Estragos

Chuva alaga lojas e deixa transtorno e prejuízo no Centro de Vitória

O dia foi de limpeza de lojas após chuva forte que atingiu Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 18:34

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 18:34

Luiz Trevisan teve a barbearia invadida pela água Crédito: Sullivan Silva
A chuva intensa da manhã desta segunda-feira (16) pegou os comerciantes do Centro de Vitória de surpresa. Diversas lojas foram tomadas por água e lama. Em uma farmácia na Rua Sete de Setembro, diversas mercadorias tiveram que ser descartadas.
De acordo com a comerciante Sônia Maria Pereira Paixão, o volume de água que desceu dos morros do entorno da Praça Costa Pereira foi tão grande que rapidamente a loja de artigos de cama mesa e banho que trabalha estava alagada. Os funcionários agiram rápido e nenhuma mercadoria foi perdida.
Na hora que eu cheguei para trabalhar a rua já estava com muita água. Foi uma coisa muito repentina. Em cinco minutos alagou. Juntou as funcionárias para colocar as mercadorias para cima. Foi um sufoco, relatou a comerciante.
Em uma loja de calçados o comerciante que mora em Vila Velha não teve a mesma sorte. Com diversas ruas e avenidas da Grande Vitória alagadas conseguiu chegar em seu comércio só no final da manhã. Diversas caixas de sapatos, tênis e sandálias foram danificadas. Atarefado com limpeza do local o dono não quis dar entrevista.
Em uma ótica e uma barbearia também no entorno da Praça Costa Pereira, a manhã que seria de atendimento foi de limpeza. Nenhuma mercadoria foi danificada. O negócio foi feio. Quando cheguei aqui já estava tudo cheio de lama. Não vai dar para atender hoje, só ficar na limpeza, disse o barbeiro Florentino Trevisan. 
FONTE GRANDE 
No Morro da Fonte Grande, na Quadra da Piedade a enxurrada formou uma cascata. Parte do calçamento de uma das ruas foi arrancado. 

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