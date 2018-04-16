Chuva alaga lojas e deixa transtorno e prejuízo no Centro de Vitória

Luiz Trevisan teve a barbearia invadida pela água Crédito: Sullivan Silva

A chuva intensa da manhã desta segunda-feira (16) pegou os comerciantes do Centro de Vitória de surpresa. Diversas lojas foram tomadas por água e lama. Em uma farmácia na Rua Sete de Setembro, diversas mercadorias tiveram que ser descartadas.

De acordo com a comerciante Sônia Maria Pereira Paixão, o volume de água que desceu dos morros do entorno da Praça Costa Pereira foi tão grande que rapidamente a loja de artigos de cama mesa e banho que trabalha estava alagada. Os funcionários agiram rápido e nenhuma mercadoria foi perdida.

Na hora que eu cheguei para trabalhar a rua já estava com muita água. Foi uma coisa muito repentina. Em cinco minutos alagou. Juntou as funcionárias para colocar as mercadorias para cima. Foi um sufoco, relatou a comerciante.

Em uma loja de calçados o comerciante que mora em Vila Velha não teve a mesma sorte. Com diversas ruas e avenidas da Grande Vitória alagadas conseguiu chegar em seu comércio só no final da manhã. Diversas caixas de sapatos, tênis e sandálias foram danificadas. Atarefado com limpeza do local o dono não quis dar entrevista.

Em uma ótica e uma barbearia também no entorno da Praça Costa Pereira, a manhã que seria de atendimento foi de limpeza. Nenhuma mercadoria foi danificada. O negócio foi feio. Quando cheguei aqui já estava tudo cheio de lama. Não vai dar para atender hoje, só ficar na limpeza, disse o barbeiro Florentino Trevisan.

FONTE GRANDE