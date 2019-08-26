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Segunda-feira

Chuva, acidentes e obras provocam lentidão no trânsito em Vitória

Uma pessoa também foi atropelada na Ponte da Passagem, em Jardim da Penha

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 08:02
Além da chuva, a manhã de segunda-feira (26) teve acidentes, obras interrompidas e trânsito lento em  Vitória. Na Avenida Beira-Mar, duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma moto e um carro.
Na Avenida Leitão da Silva, obras precisaram ser paradas, causando congestionamento. Já na Ponte da Passagem, uma pessoa foi atropelada por uma moto. 
AVENIDA BEIRA-MAR
Por volta das 9 horas, um motociclista, que não teve a identidade revelada, ficou ferido durante um acidente na Avenida Beira-Mar, em Monte Belo, Vitória, na manhã desta segunda-feira (26).
A vítima teve uma fratura na perna após bater na traseira de um carro e cair na pista. A mulher que estava na garupa também ficou levemente ferida. Chovia no momento da colisão. 
Motociclista e garupa ficam feridos após colidir em carro na Avenida Beira Mar Crédito: Matheus Zardini
De acordo acordo com o motorista do carro, que preferiu não se identificar, ele parou o HB20S em um semáforo da avenida, no sentido Centro de Vitória x Serra. A ideia era entrar à esquerda, na Rua Pedro Fonseca, mas ele foi surpreendido pelo impacto da moto.
Testemunhas contam que o motociclista tentou frear, porém derrapou, bateu no veículo e caiu no chão junto com a mulher que estava no banco do garupa.
> Ônibus cai em barranco e deixa feridos no Sul do ES
Populares acionaram uma ambulância do Samu, que foi ao local e socorreu as duas vítimas. O motociclista teve uma fratura na perna direita, já a carona, teve escoriações leves. Durante o atendimento, uma faixa ficou interditada. O trânsito já foi liberado. 
PONTE DA PASSAGEM
Também por volta das 9 horas, a Guarda Municipal de Vitória flagrou um atropelamento na descida da Ponte da Passagem, em Jardim da Penha, no sentido Serra.
De acordo com informações da Guarda, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atropelada por uma moto e sofreu uma fratura exposta. A pessoa atropelada foi socorrida por uma ambulância do Samu. 
AVENIDA LEITÃO DA SILVA
Trânsito fica lento e obra é interrompida na Avenida Leitão da Silva Crédito: Caique Verli
Por volta das 11 horas, a reportagem do Gazeta Online flagrou trânsito muito lento na Avenida Leitão da Silva, próximo ao cruzamento com a Avenida Cesar Hillal, em Bento Ferreira, no sentido Serra. 
O congestionamento foi causado por conta das obras realizadas no canteiro central para a implantação da ciclovia.
> Em 49 cidades do ES trânsito mata mais que assassinatos
Segundo a equipe de obras que estava no local, o trecho da ciclovia tem previsão de término para daqui uma semana, mas o prazo pode atrasar caso continue chovendo. Uma faixa foi interditada nos dois sentidos da avenida, entre o cruzamento com a Cesar Hillal e Rua Neves Armond.

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