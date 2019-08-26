Chuva, acidentes e obras provocam lentidão no trânsito em Vitória

Na Avenida Leitão da Silva, obras precisaram ser paradas, causando congestionamento. Já na Ponte da Passagem, uma pessoa foi atropelada por uma moto.
AVENIDA BEIRA-MAR
Por volta das 9 horas, um motociclista, que não teve a identidade revelada, ficou ferido durante um acidente na Avenida Beira-Mar, em Monte Belo, Vitória, na manhã desta segunda-feira (26).
A vítima teve uma fratura na perna após bater na traseira de um carro e cair na pista. A mulher que estava na garupa também ficou levemente ferida. Chovia no momento da colisão.
De acordo acordo com o motorista do carro, que preferiu não se identificar, ele parou o HB20S em um semáforo da avenida, no sentido Centro de Vitória x Serra. A ideia era entrar à esquerda, na Rua Pedro Fonseca, mas ele foi surpreendido pelo impacto da moto.
Testemunhas contam que o motociclista tentou frear, porém derrapou, bateu no veículo e caiu no chão junto com a mulher que estava no banco do garupa.
Populares acionaram uma ambulância do Samu, que foi ao local e socorreu as duas vítimas. O motociclista teve uma fratura na perna direita, já a carona, teve escoriações leves. Durante o atendimento, uma faixa ficou interditada. O trânsito já foi liberado.
PONTE DA PASSAGEM
Também por volta das 9 horas, a Guarda Municipal de Vitória flagrou um atropelamento na descida da Ponte da Passagem, em Jardim da Penha, no sentido Serra.
De acordo com informações da Guarda, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atropelada por uma moto e sofreu uma fratura exposta. A pessoa atropelada foi socorrida por uma ambulância do Samu.
AVENIDA LEITÃO DA SILVA
Por volta das 11 horas, a reportagem do Gazeta Online flagrou trânsito muito lento na Avenida Leitão da Silva, próximo ao cruzamento com a Avenida Cesar Hillal, em Bento Ferreira, no sentido Serra.
O congestionamento foi causado por conta das obras realizadas no canteiro central para a implantação da ciclovia.
Segundo a equipe de obras que estava no local, o trecho da ciclovia tem previsão de término para daqui uma semana, mas o prazo pode atrasar caso continue chovendo. Uma faixa foi interditada nos dois sentidos da avenida, entre o cruzamento com a Cesar Hillal e Rua Neves Armond.