Chuva, acidentes e obras provocam lentidão no trânsito em Vitória

chuva, a manhã de segunda-feira (26) teve acidentes, obras interrompidas e trânsito lento em Vitória. Na Avenida Beira-Mar, duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma moto e um carro. Além da, a manhã de segunda-feira (26) teve, obras interrompidas e trânsito lento em Vitória. Na Avenida Beira-Mar, duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma moto e um carro.

Na Avenida Leitão da Silva, obras precisaram ser paradas, causando congestionamento. Já na Ponte da Passagem, uma pessoa foi atropelada por uma moto.

AVENIDA BEIRA-MAR

Por volta das 9 horas, um motociclista, que não teve a identidade revelada, ficou ferido durante um acidente na Avenida Beira-Mar, em Monte Belo, Vitória, na manhã desta segunda-feira (26).

A vítima teve uma fratura na perna após bater na traseira de um carro e cair na pista. A mulher que estava na garupa também ficou levemente ferida. Chovia no momento da colisão.

Motociclista e garupa ficam feridos após colidir em carro na Avenida Beira Mar Crédito: Matheus Zardini

De acordo acordo com o motorista do carro, que preferiu não se identificar, ele parou o HB20S em um semáforo da avenida, no sentido Centro de Vitória x Serra. A ideia era entrar à esquerda, na Rua Pedro Fonseca, mas ele foi surpreendido pelo impacto da moto.

Testemunhas contam que o motociclista tentou frear, porém derrapou, bateu no veículo e caiu no chão junto com a mulher que estava no banco do garupa.

Populares acionaram uma ambulância do Samu, que foi ao local e socorreu as duas vítimas. O motociclista teve uma fratura na perna direita, já a carona, teve escoriações leves. Durante o atendimento, uma faixa ficou interditada. O trânsito já foi liberado.

PONTE DA PASSAGEM

Também por volta das 9 horas, a Guarda Municipal de Vitória flagrou um atropelamento na descida da Ponte da Passagem, em Jardim da Penha, no sentido Serra.

De acordo com informações da Guarda, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atropelada por uma moto e sofreu uma fratura exposta. A pessoa atropelada foi socorrida por uma ambulância do Samu.

AVENIDA LEITÃO DA SILVA

Trânsito fica lento e obra é interrompida na Avenida Leitão da Silva Crédito: Caique Verli

Por volta das 11 horas, a reportagem do Gazeta Online flagrou trânsito muito lento na Avenida Leitão da Silva, próximo ao cruzamento com a Avenida Cesar Hillal, em Bento Ferreira, no sentido Serra.

O congestionamento foi causado por conta das obras realizadas no canteiro central para a implantação da ciclovia.