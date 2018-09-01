Chegada de frente fria provoca ventos de até 60 km/h no ES

, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM),nesta quinta-feira (30) sobre a aproximação de uma frente fria que pode provocar ventos intensos de até 60 km/h em direção ao Nordeste ao Norte do Brasil, com rajadas de vento nas proximidades do litoral norte do Rio de Janeiro e no litoral sul do Espírito Santo.

Nesta sexta-feira (31) o órgão emitiu outro aviso informando que os ventos fortes podem permanecer no sul do Estado do dia 31 de agosto à noite até o dia 4 de setembro pela manhã.

Todos os avisos de mau tempo em vigor podem ser consultados por meio deste link. As informações meteorológicas podem ser visualizadas por meio do aplicativo "Boletim ao Mar". A Marinha alerta, ainda, que os navegantes consultem essas informações antes de embarcar e solicita a ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.