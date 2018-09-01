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Marinha

Chegada de frente fria provoca ventos de até 60 km/h no ES

Nesta sexta-feira (31) o órgão emitiu outro alerta informando que os ventos fortes podem permanecer no sul do Estado do dia 31 de agosto à noite até o dia 4 de setembro pela manhã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 21:32

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 21:32

Rajadas de vento podem chegar a até 60 km/h no litoral sul do ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
A Marinha, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu um alerta nesta quinta-feira (30) sobre a aproximação de uma frente fria que pode provocar ventos intensos de até 60 km/h em direção ao Nordeste ao Norte do Brasil, com rajadas de vento nas proximidades do litoral norte do Rio de Janeiro e no litoral sul do Espírito Santo.
Nesta sexta-feira (31) o órgão emitiu outro aviso informando que os ventos fortes podem permanecer no sul do Estado do dia 31 de agosto à noite até o dia 4 de setembro pela manhã.
> Leia mais matérias de Cidades
Todos os avisos de mau tempo em vigor podem ser consultados por meio deste link. As informações meteorológicas podem ser visualizadas por meio do aplicativo "Boletim ao Mar". A Marinha alerta, ainda, que os navegantes consultem essas informações antes de embarcar e solicita a ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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