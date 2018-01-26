Ceturb deve reduzir número de ônibus seletivos na Grande Vitória

Crédito: Fernando Madeira

As linhas de seletivo da Grande Vitória tiveram uma redução de 600 mil passageiros em um ano, de 2016 para 2017. Por conta disso, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) estuda readequar a quantidade de ônibus disponíveis e deve reduzir ou cortar algumas linhas.

A Ceturb alega que nos últimos três anos houve uma significativa queda do número de passageiros. Quatro linhas tiveram redução superior a 45%.

São elas: 1608, que faz Araçás/Rodoviária via Coqueiral de Itaparica; 1609, que vai de Araçás, Vila Velha, até o Aeroporto de Vitória; 1720, que vai de Cariacica até o Shopping Vitória, passando pelo bairro Itacibá; e 1901, que vai de Marcílio de Noronha, em Viana, até o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

Ao todo, 15 linhas fazem parte do Sistema Seletivo. A Ceturb relatou também redução de usuários nos dias de sábado. Nos últimos dois anos, a queda no número de passageiros foi de 40,1%. Há casos de horários em que os veículos do serviço circulam com um passageiro apenas ou nenhum durante todo o trajeto, informou a nota da Ceturb.

Considerando a grande redução na procura, a Ceturb vem realizando estudos sistemáticos e readequação da oferta conforme a procura, diz a nota.

Linhas que tiveram queda

1608, que faz o trajeto Araçás, Vila Velha/Rodoviária de Vitória via Coqueiral de Itaparica

1609, que vai do bairro Araçás até o Aeroporto de Vitória

1720, que vai de Cariacica até o Shopping Vitória, passando pelo bairro Itacibá

1901, que vai de Marcílio de Noronha, em Viana, até o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha

Estrutura

A frota do seletivo é de 62 ônibus. Desses, 48 estão em operação distribuídos em 15 linhas, segundo a Ceturb.

Preços

Os preços da passagem variam: R$ 5,70 para as linhas de Vila Velha, Cariacica e Viana; R$ 6,25 para linhas de Serra e R$ 6,60 para linhas que fazem Jacaraípe e Praia Grande