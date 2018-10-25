Cesan retoma abastecimento em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana

A Cesan informou que no início da noite desta quarta (24) foi restabelecido o abastecimento para bairros dos municípios de Vitória (Ilha), Vila Velha, Viana e Cariacica. As equipes atuaram desde a madrugada desta quarta na subestação, por aproximadamente 14 horas, para resolver o problema, causado por um curto-circuito que provocou um incêndio, danificando equipamentos, cabos e a queima de um transformador na subestação elétrica da Companhia, situada em Cobilândia, Vila Velha. O serviço deve ser totalmente normalizado em até 24 horas.
O INCÊNDIO
O incêndio em uma subestação da Cesan, em Cobilândia, Vila Velha, prejudicou o asbatecimento para cerca de um milhão de moradores da Grande Vitória sem água. A informação é do diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues.
"São aproximadamente um milhão de pessoas. Estamos falando do município de Vila Velha, a região que compreende desde o Rio Jucu até a Baía de Vitória, todo o município de Cariacica, com exceção da região de Nova Rosa da Penha e Cariacica Sede, Viana até o bairro Universal e a Ilha de Vitória. As duas estações tratam aproximadamente 3.600 litros de água por segundo", afirmou, em entrevista à CBN Vitória.
O incêndio aconteceu durante a madrugada, originado por um curto-circuito, e provocou a queima de um transformador.
"Nós tivemos um curto-circuito nos cabos da subestação de energia elétrica, que provocou um incêndio e a queima do transformador que gera energia elétrica para sete bombas que levam água para as estações de tratamento do Vale Esperança e para a estação de Cobi, que distribui água nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Viana e a Ilha de Vitória. Esse curto-circuito aconteceu de madrugada, e estamos investigando as causas. Os cabos e o transformador são novos, mas o incêndio é que provocou essa queima e a gente teve que interromper o abastecimento em todos esses lugares. Mobilizamos as equipes para correção dos cabos e troca do transformador", explicou Rodrigues.