Cesan retoma abastecimento em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana

A Cesan informou que no início da noite desta quarta (24) foi restabelecido o abastecimento para bairros dos municípios de Vitória (Ilha), Vila Velha, Viana e Cariacica. As equipes atuaram desde a madrugada desta quarta na subestação, por aproximadamente 14 horas, para resolver o problema, causado por um curto-circuito que provocou um incêndio, danificando equipamentos, cabos e a queima de um transformador na subestação elétrica da Companhia, situada em Cobilândia, Vila Velha. O serviço deve ser totalmente normalizado em até 24 horas.

O INCÊNDIO

Incêndio em subestação da Cesan Crédito: Eduardo Dias

incêndio em uma subestação da Cesan , em Cobilândia, Vila Velha, prejudicou o asbatecimento para cerca de um milhão de moradores da Grande Vitória sem água. A informação é do diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues.

"São aproximadamente um milhão de pessoas. Estamos falando do município de Vila Velha, a região que compreende desde o Rio Jucu até a Baía de Vitória, todo o município de Cariacica, com exceção da região de Nova Rosa da Penha e Cariacica Sede, Viana até o bairro Universal e a Ilha de Vitória. As duas estações tratam aproximadamente 3.600 litros de água por segundo", afirmou, em entrevista à CBN Vitória.

O incêndio aconteceu durante a madrugada, originado por um curto-circuito, e provocou a queima de um transformador.