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Manutenção

Cesan prorroga prazo de interdição na Avenida Leitão da Silva

Prevista para terminar às 20 horas desta segunda (30), a manutenção deve dar continuidade até a madrugada desta terça-feira (31)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 00:21

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 00:21

Crédito: Reprodução/Google Maps
Prevista para terminar às 20 horas, a manutenção da Cesan, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, deve dar continuidade até a madrugada desta terça-feira (31). De acordo com a companhia, não há previsão de horário para o término dos serviços. A obra teve início às 9 horas desta segunda-feira (30).
O trânsito na avenida, na altura da Emídio Pais, foi interditado parcialmente pela Cesan, no sentido Centro, para uma manutenção emergencial na rede de esgoto. Apenas uma faixa ficará aberta. 
A Cesan informou que a manutenção emergencial é para melhoria na rede de esgoto que atende a região que vai de Bento Ferreira ao Centro de Convenções. A companhia solicita aos motoristas atenção nesse trecho.
 

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