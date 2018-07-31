Cesan prorroga prazo de interdição na Avenida Leitão da Silva

Crédito: Reprodução/Google Maps

Prevista para terminar às 20 horas, a manutenção da Cesan, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, deve dar continuidade até a madrugada desta terça-feira (31). De acordo com a companhia, não há previsão de horário para o término dos serviços. A obra teve início às 9 horas desta segunda-feira (30).

O trânsito na avenida, na altura da Emídio Pais, foi interditado parcialmente pela Cesan, no sentido Centro, para uma manutenção emergencial na rede de esgoto. Apenas uma faixa ficará aberta.

A Cesan informou que a manutenção emergencial é para melhoria na rede de esgoto que atende a região que vai de Bento Ferreira ao Centro de Convenções. A companhia solicita aos motoristas atenção nesse trecho.