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Turbidez na água

Cesan paralisa abastecimento na Serra e em parte de Vitória

A previsão de retorno do abastecimento é para a manhã desta terça-feira (17), caso o índice de turbidez diminua

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 12:16
ETA Carapina teve o abastecimento suspenso Crédito: Divulgação/Cesan
Por causa das fortes chuvas que caem sobre o Espírito Santo, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que, devido aos elevados índices de turbidez na água dos rios, o abastecimento na Estação de Tratamento de Água (ETA), em Carapina (que abrange o município da Serra e Zona Norte de Vitória), foi paralisado nesta segunda-feira (16). A situação, segundo a Cesan, dificulta o tratamento da água e a distribuição para a população.
A Cesan informou, também, que a vazão de água tratada está reduzida para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. 
A Cesan alerta aos moradores sobre o consumo racional da água, para evitar o desperdício, e declarou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será normalizado gradativamente assim que a água dos rios permitir melhores condições para tratamento. A previsão de retorno do abastecimento é para a manhã desta terça-feira (17), caso o índice de turbidez diminua. 
Cesan paralisa abastecimento na Serra e em parte de Vitória
 
 
 

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