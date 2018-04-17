Cesan paralisa abastecimento na Serra e em parte de Vitória

ETA Carapina teve o abastecimento suspenso Crédito: Divulgação/Cesan

Por causa das fortes chuvas que caem sobre o Espírito Santo, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que, devido aos elevados índices de turbidez na água dos rios, o abastecimento na Estação de Tratamento de Água (ETA), em Carapina (que abrange o município da Serra e Zona Norte de Vitória), foi paralisado nesta segunda-feira (16). A situação, segundo a Cesan, dificulta o tratamento da água e a distribuição para a população.

A Cesan informou, também, que a vazão de água tratada está reduzida para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.

A Cesan alerta aos moradores sobre o consumo racional da água, para evitar o desperdício, e declarou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será normalizado gradativamente assim que a água dos rios permitir melhores condições para tratamento. A previsão de retorno do abastecimento é para a manhã desta terça-feira (17), caso o índice de turbidez diminua.

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