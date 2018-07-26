Cesan faz manutenção em bairros da Serra nesta sexta; veja lista

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar manutenção programada nesta sexta-feira (27), das 8h às 18h, para melhorar o abastecimento em bairros da Serra.
A companhia afirma que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.
Confira os bairros
Alterosas
Andre Carloni
Balneário Carapebus
Barcelona
Barro Branco
Belvedere
Bicanga
Boa Vista II
Caçaroca
Camará
Campinho da Serra I e II
Cantinho do Céu
Carapina Grande
Cascata
Central Carapina
Centro
Chácara Parreiral
Cidade Continental
Cidade Pomar
Civit I
Civit II
Colina da Serra
Colina Laranjeiras
Conjunto Carapina I
Continental
De Fátima
Diamantina
Divinópolis
Eldorado
Eurico Sales
Guaraciaba
Hélio Ferraz
Jardim Bela Vista
Jardim Carapina
Jardim da Serra
Jardim Guanabara
Jardim Limoeiro
Jardim Primavera
Jardim Tropical
José de Anchieta I, II e III
Lagoa de Carapebus
Laranjeiras Velha
Manguinhos
Manoel Plaza
Maria Niobe
Maringá
Mata da Serra
Morada Laranjeiras
Nossa Senhora da Conceição
Nova Carapina I e II
Nova Zelândia
Novo Horizonte
Novo Porto Canoa
Palmeiras
Parque Residencial Laranjeiras
Parque Residencial Mestre Álvaro
Parque Residencial Tubarão
Pitanga
Planalto de Carapina
Planalto Serrano
Planície da Serra
Porto Canoa
Porto Dourado
Praia de Carapebus
Residencial Centro da Serra
Residencial Vista Do Mestre
Rosário de Fátima
Santa Luzia
Santa Rita de Cassia
Santo Antônio
São Diogo I e II
São Domingos
São Geraldo
São Judas Tadeu
São Lourenço
São Marcos I e II
Serra Dourada I e II
Solar de Anchieta
Taquara I e II
Valparaíso
Vista da Serra I e II