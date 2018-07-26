Cesan faz manutenção em bairros da Serra nesta sexta; veja lista

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar manutenção programada nesta sexta-feira (27), das 8h às 18h, para melhorar o abastecimento em bairros da Serra.

A companhia afirma que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.