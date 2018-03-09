Cesan alerta que pode faltar água em Vitória e na Serra

Cesan alerta para possibilidade de falta d'água Crédito: Arquivo | GZ

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que uma manutenção emergencial está sendo realizada devido a uma pane elétrica causada pelas fortes chuvas e raios na ETA Carapina nesta quinta-feira (8). Dessa forma, a orientação para a população de Vitória e Serra é que economizem água para não faltar o recurso.

Segundo a Cesan, os bairros da Zona Norte da Capital, como Jardim da Penha, Mata da Praia, Grande Goiabeiras e Jardim Camburi, e da Serra, com exceção de Serra Sede até Nova Carapina  que são atendidos pelo Sistema Reis Magos  podem ser afetados caso os moradores não tenham uma reserva adequada e não economizem água.