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Cesan alerta que pode faltar água em Vitória e na Serra

Uma estação de tratamento teve uma pane elétrica por conta da chuva e dos raios desta quinta-feira (8)

Publicado em 08 de Março de 2018 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 22:09
Cesan alerta para possibilidade de falta d'água Crédito: Arquivo | GZ
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que uma manutenção emergencial está sendo realizada devido a uma pane elétrica causada pelas fortes chuvas e raios na ETA Carapina nesta quinta-feira (8). Dessa forma, a orientação para a população de Vitória e Serra é que economizem água para não faltar o recurso.
Segundo a Cesan, os bairros da Zona Norte da Capital, como Jardim da Penha, Mata da Praia, Grande Goiabeiras e Jardim Camburi, e da Serra, com exceção de Serra Sede até Nova Carapina  que são atendidos pelo Sistema Reis Magos  podem ser afetados caso os moradores não tenham uma reserva adequada e não economizem água.
Equipes da Cesan estão trabalhando para restabelecer o sistema, o que deve ocorrer até a noite desta sexta-feira (9).

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