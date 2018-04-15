'CEOs precisam entender por que se engajar no feminismo é importante'

Adriana Carvalho, gerente da ONU Mulheres Brasil Crédito: Carlos Alberto

Uma pesquisa da consultoria americana McKinsey mostra que, se houvesse a equidade de gêneros no planeta, o PIB mundial teria um aumento de U$ 28 trilhões em 10 anos. Atualmente apenas 10% dos cargos em comitês executivos de empresas no Brasil são ocupados por mulheres. Em posições de direção e gerência, a participação sobe para 37%, segundo números do IBGE. É muito pouco.

É para mudar essa realidade que a economista Adriana Carvalho trabalha. Formada pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) com especialização pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestrado em Administração de Empresas pelo Insper, de onde saiu com dissertação sobre Mentoring, ela fez sua carreira dentro de multinacionais.

Adriana há três anos ocupa o cargo de Gerente dos Princípios de Empoderamento das Mulheres na ONU Mulheres. Ela é responsável por promover o envolvimento e o avanço das práticas de empoderamento das mulheres e igualdade de gênero no mundo corporativo, além de liderar a realização de parcerias da ONU Mulheres com empresas. Também é membro de grupos que discutem igualdade de gênero, dentre eles, a Aliança, o Movimento Mulher 360 e o grupo Mulheres do Brasil. Na última quinta-feira (11), Adriana esteve em Vitória, participando do Fórum Mulher Sem Rótulo, promovido pela Wine, e conversou com A GAZETA.

Qual a sua função na ONU Mulheres Brasil?

Sou gerente de uma plataforma de engajamento das empresas que chama Princípios de Empoderamento das Mulheres. Na prática, faço visitas para que mais empresas assinem o compromisso de fazer progressos, promover eventos, fazer publicações, levar informações e projetos de cooperação com outras empresas, como no Instituto das lojas Renner. A razão deste instituto é apoiar o empoderamento econômico. Fizemos um edital em conjunto para apoiar 15 projetos, participamos do desenhos deste edital, da seleção dos projetos apoiados, demos treinamento para esses projetos.

Por que você resolveu trabalhar com a questão da mulher?

No início porque sou uma pessoa curiosa e achei que fazia sentido, estava aberta às possibilidades. Mas conforme fui conhecendo e entendendo os números  porque às vezes, quando a gente não conhece do assunto, acha é só uma questão de tempo, que já estamos quase lá e é só esperar mais uma geração que estará tudo resolvido  me envolvi completamente. Me aprofundei e vi que não é tão fácil assim. Não é só uma questão de estudo. É uma questão de muito tempo e a gente não quer esperar 100 anos para igualar. Não é só uma questão dos direitos das mulheres, mas se a gente quer transformar o mundo, ter um planeta para as futuras gerações, a gente precisa mudar a maneira que a gente faz as coisas. E essa mudança passa por ter metade do planeta junto com a outra metade.

Qual o caminho para a termos a equidade de gêneros, principalmente ocupando os altos cargos das empresas?

Tem uma pesquisa recente que fala que no comitê executivo das maiores empresas a gente tem 14% de mulheres, sendo 11% nos conselhos de administração. É um número muito pequeno e que praticamente não tem mudado nos últimos 10 anos. As empresas precisam reconhecer que têm um problema, porque se elas não reconhecem não podem trabalhar na solução. Hoje tenho 161 empresas na plataforma, mas isso é um número muito pequeno. São empresas de grande porte com uma grande influência na cadeia de valores, mas não é suficiente. No Brasil, 94% dos empregos estão nas médias e pequenas empresas. E quase não temos médias e pequenas empresas na plataforma. Temos que reconhecer que é um problema, que não é só uma questão de direitos humanos, mas que é bom para os negócios. Mulheres mais empoderadas consomem mais, têm renda melhor. As empresas precisam reconhecer que isso é um desafio, a gente precisa deste tipo de plataforma para ajudá-las a entender qual o problema a ser resolvido. Tem que cuidar da contratação, da seleção, do equilíbrio e pensar no desenvolvimento de carreira. Tem que ter vontade em fazer diferente, não dá para deixar no ritmo natural. Não tem nenhuma diretora? O que está faltando para isso acontecer? As empresas querem pessoas com competência? Vamos achar! Claro que essas pessoas existem. Se as mulheres são 58% das formadas nas faculdades, como não há mulher com competência ocupando bons cargos?

Por que as empresas brasileiras ainda não pensam em diversidade?

Estamos atrasados. Muitos empresários acham que esse não é um problema do negócio, que é só uma questão do social. Não conseguem compreender que, além de ser uma questão dos direitos humanos, é uma questão boa para empresa. Se você quer fazer um produto para a sua consumidora e ela não está na sua força de trabalho, como você vai pensar no produto certo? Se eu quero ter as melhores pessoas trabalhando para mim, e as mulheres são quase 60% das pessoas formadas nas faculdades, eu quero que elas mandem o currículo para a minha empresa. A gente ainda tem uma conversa separada, tem gente só pensando no trimestre e em como a empresa sobrevive, e não vendo que mexer nessa dimensão da diversidade é assegurar a longevidade do negócio.

Como os CEOs conseguem engajar as empresas nas lutas feministas?

Eles precisam entender do ponto de vista muito prático, porque para a empresa é importante. Se querem ter as melhores pessoas trabalhando para eles, querem falar com a consumidora  mulheres decidem quase 80% das compras  como vão conhecê-las? Times diversos inovam mais e gerenciam melhor os riscos. Uma outra parte é em como eles possuem uma conexão pessoal. Estudo mostra que onde a agenda da diversidade mais avançou, é onde os presidentes têm uma conexão pessoal.

É verdade que empresas mais diversas, inclusive com mulheres ocupando altos cargos, têm resultados melhores?

É verdade. Estudo da Mackenzie e do Citibank faz uma correlação entre lucro antes do imposto de renda e o fato de que aquela empresa tem pelo menos uma mulher no conselho de administração. Quando fazem essa correlação, as empresas com mais mulheres são mais lucrativas. Não é um efeito de casualidade, mas de correlação. Se tenho um time mais diverso, mais mulheres, entendo melhor o mercado de trabalho, consigo ter discussões mais heterogêneas, pensar as questões por vários ângulos.

Na América Latina não sabemos ainda ser inclusivos e tratar a questão das mulheres como lideranças. Como mudar esse cenário?

A gente precisa se unir. Não dá para cada um trabalhar na sua caixinha. A gente precisa das empresas e elas precisam falar entre si, porque problemas complexos não têm uma receita. Mas também temos uma discussão com a sociedade, não basta só as empresas fazerem a sua parte e a gente não alterar educação das pessoas, o enredo e a narrativa das novelas, propagandas, filmes, há todo um aspecto cultural que precisa ser discutido. O governo, em suas várias esferas, precisa apoiar essa agenda  não só ter uma Secretaria de Políticas Para as Mulheres, mas, por exemplo, quando a Secretaria da Fazenda lançar uma nova política poder perguntar: essa redução de orçamento está impactando homens e mulheres da mesma maneira? Está diminuindo a desigualdade?

Como lidar com a dicotomia da carreira e o papel de mãe (para aquelas mulheres que optam por ser)?

Primeiro elas precisam entender se é uma dicotomia, porque às vezes tem esse fantasma que precisamos ser boas em tudo. Precisamos nos libertar dessa imagem de mulher perfeita. Acho que tem que dar visibilidade para as mulheres que conseguiram conciliar, para que outras mulheres que estão com esse dilema possam entender. Algumas mulheres são obrigadas porque não têm chance de ter esse dilema, são chefes de família, e têm que trabalhar. As que têm a escolha enxergam grandes benefícios. É uma discussão muito importante e as empresas têm que pensar em suas políticas, e não em uma específica para a mulher ou o homem. Quando penso em horário flexível de entrada e saída, estou permitindo que meus funcionários possam gerenciar melhor alguma de suas atividades fora da empresa.

O que as companhias têm que pensar para o futuro?

Não sabemos que trabalhos vão existir daqui a dez anos. Precisamos cada vez mais de uma força de trabalho que seja capaz de se reinventar, de pensar novas coisa. A nova geração está cada vez menos disposta a alguns sacrifícios que a geração mais velha fez. Querem ter mais autonomia, liberdade. O mundo do trabalho tem que se reinventar.

Mulheres negras ocupam 0,04% dos cargos de presidências nas empresas brasileiras. Para as negras o caminho é duplamente mais difícil?

No Brasil é muito importante fazer essa quebra, um salário médio de um homem branco é cerca de R$ 2.300 e o salário médio de uma mulher negra é R$ 1.100; a mulher negra ganha menos de 40%. Quando olho para as pessoas formadas na faculdade, as mulheres são as que mais se formam, porém as que estudam são as mulheres brancas, seguidas por homens brancos, pelas mulheres negras e, depois, pelos homens negros. Elas se encontram muitas vezes em situação de vulnerabilidade maior, a situação socioeconômica tem um peso, mas não é só isso que explica. A gente está numa sociedade racista e machista. É muito comum que as mulheres negras que ocupam bons cargos sejam abordadas com as pessoas falando em inglês com elas, perguntando de que país elas são. Porque a gente acha que o espaço de poder não é um espaço de uma mulher negra. Várias mulheres negras já me relataram de estarem no supermercado fazendo compras e serem abordadas por uma mulher branca perguntando se elas estavam interessadas em trabalho doméstico. É um lugar diferente, de mais desafios, são mais estereótipos e mais preconceitos, e temos que admitir que eles existem. Se não admitirmos, não somos capazes de combater o problema.

Você é feminista?

Eu sou feminista. Quero uma sociedade onde homens e mulheres tenham o mesmo direito e oportunidades.

O que você diria a você mesma, 20 anos atrás?

Tenha confiança e sonhe grande!