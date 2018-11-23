Cenipa vai investigar causa de pouso forçado em praia no ES

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar o que ocasionou, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (22), na Praia dos Recifes, em Vila Velha. De acordo com a prefeitura do município, houve uma pane seca no monomotor.

Uma ação inicial será realizada para investigar o processo com o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.

Ao Gazeta Online, o instrutor de voo, Lieberti Litio Rosa, nega a informação da prefeitura de que houve uma pane seca. Ele contou que estava pilotando a aeronave, com um aluno, quando a potência do monomotor diminuiu. Ele afirmou que saiu do Aeroclube do Espírito Santo e fez uma hora de voo. "Isso não aconteceu (a pane seca) porque aeronave estava com bastante combustível, para duas horas de voo",disse.