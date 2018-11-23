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Vila Velha

Cenipa vai investigar causa de pouso forçado em praia no ES

A prefeitura de Vila Velha afirma que houve uma pane seca, mas o instrutor de voo Lieberti Litio Rosa nega a afirmação. Ele disse que houve uma diminuição da potência do monomotor e que diversos fatores podem ter ocasionado o ocorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 02:56

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 02:56

A aeronave realizou um pouso forçado na Praia dos Recifes, em Vila Velha, por volta das 11h desta quinta-feira (22) Crédito: Internauta | Gazeta Online
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar o que ocasionou o pouso forçado de uma aeronave de matrícula PP-AYB, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (22), na Praia dos Recifes, em Vila Velha. De acordo com a prefeitura do município, houve uma pane seca no monomotor. 
Uma ação inicial será realizada para investigar o processo com o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.
PILOTO NEGA PANE SECA
Ao Gazeta Online, o instrutor de voo, Lieberti Litio Rosa, nega a informação da prefeitura de que houve uma pane seca. Ele contou que estava pilotando a aeronave, com um aluno, quando a potência do monomotor diminuiu. Ele afirmou que saiu do Aeroclube do Espírito Santo e fez uma hora de voo. "Isso não aconteceu (a pane seca) porque aeronave estava com bastante combustível, para duas horas de voo",disse.  
Apesar do susto, o piloto afirmou que o pouso foi tranquilo e que ninguém ficou ferido. Questionado o que poderia ter ocasionado a diminuição da potência, ele disse vários fatores podem ter causado ocorrido, mas que o caso será investigado pela Cenipa.
 
 
 

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