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Cenas fortes: escada rolante engole homem em estação de metrô

Nas imagens, é possível ver a aglomeração de gente utilizando o equipamento, que estava parado, para chegar ao subsolo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 00:03

Publicado em 27 de Março de 2018 às 00:03

Uma câmera de segurança na estação de metrô de Ayazaga, em Istambul (Turquia), flagrou o momento em que uma escada rolante engoliu um homem.
Escada rolante engole homem em estação de metrô Crédito: Reprodução/YouTube(Watchtower)
A escada rolante estava parada por causa problema técnico e os usuários do metrô estavam tendo que descer como se fosse uma escada normal. Porém, subitamente, o movimento voltou e um buraco se abriu na escada rolante.
> Jovem se dá mal ao tentar escorregar em escada rolante
O homem, identificado como Mehmet Ali Erik, ficou preso por cerca de um hora, até ser liberado por bombeiros. Segundo o site turco "Evrensel", o homem foi levado ferido a um hospital próximo.
O incidente ocorreu em 27 de fevereiro, mas só agora as imagens foram liberadas.
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