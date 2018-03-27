Cenas fortes: escada rolante engole homem em estação de metrô

Uma câmera de segurança na estação de metrô de Ayazaga, em Istambul (Turquia), flagrou o momento em que uma escada rolante engoliu um homem.

Escada rolante engole homem em estação de metrô Crédito: Reprodução/YouTube(Watchtower)

A escada rolante estava parada por causa problema técnico e os usuários do metrô estavam tendo que descer como se fosse uma escada normal. Porém, subitamente, o movimento voltou e um buraco se abriu na escada rolante.

O homem, identificado como Mehmet Ali Erik, ficou preso por cerca de um hora, até ser liberado por bombeiros. Segundo o site turco "Evrensel", o homem foi levado ferido a um hospital próximo.

O incidente ocorreu em 27 de fevereiro, mas só agora as imagens foram liberadas.