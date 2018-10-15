Celulares têm relógio adiantado em uma hora automaticamente

Iphones com operadora TIM amanheceram com horário adiantado em uma hora nesta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução/Pixabay

O horário de verão vai começar só dia 18 de novembro, mas algumas pessoas acordaram uma hora mais cedo nesta segunda-feira (15) sem saber que o relógio digital havia atualizado automaticamente durante a madrugada. Nas redes sociais, há quem atribua o problema aos Iphones, da Apple, mas, segundo a Agência Estado (AE), aparelhos Android também foram afetados pelo problema. Ainda de acordo com a AE, o problema veio da operadora TIM.

A confusão aconteceu, aparentemente, em todo Brasil e fez com que muita gente chegasse mais cedo em alguns compromissos, como é o caso do estudante Matheus Knidel, que acabou chegando uma hora antes no local em que iria fazer a prova prática para carteira de motorista, em Cariacica.

Eu saí de casa e vim para cá (autoescola) correndo para nada e, agora então sei que em vez de chegar 6h30, eu cheguei 5h30. Matheus Knidel, estudante

Uma jornalista também passou pelo problema do horário alterado. Ela conta que tem um Iphone, que é cliente da operadora TIM e acordou às 5h45, quando na verdade eram 4h45.

"No meu celular eram 5h45. Eu levantei, meu cachorro tinha que tomar remédio às 6h e eu dei o remédio para ele, ajeitei as coisas e saí 6h20 para vir trabalhar. Chegando na empresa, encontrei um colega que entra uma hora antes de mim e perguntei se ele estava chegando às 7h, mas ele disse que não e que eram 6h. Então eu percebi que a hora no meu celular estava uma hora adiantada", afirma.

APPLE

Procurada, a assessoria da Apple no Brasil pediu que procurássemos a operadora para que a rede fosse checada e, a partir da resposta, se for necessário, demandá-los novamente.

TIM

Em resposta à Agência Estado, a operadora disse que já identificou o cenário e está apurando as causas. "A empresa reforça que o caso ocorreu com uma parcela muito reduzida da base de clientes. Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas pelo transtorno. Estamos trabalhando para solucionar o problema", explicou.