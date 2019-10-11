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Premiação

CBN Vitória e a TV Gazeta ganham Colibri 2019

Pelo segundo ano consecutivo, a rádio CBN Vitória e a TV Gazeta foram premiadas no Festival Colibri 2019

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 13:54

Publicado em 

11 out 2019 às 13:54
Redação Multimídia da Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo segundo ano consecutivo, a rádio CBN Vitória e a TV Gazeta foram premiadas no Festival Colibri 2019, na categoria veículos do ano. O projeto chega a sua 32ª edição com muitas novidades, conteúdos diferenciados e muita sensibilidade para avaliar quais veículos e agências estão usando das estratégias de inovação para ganhar o público.
Portanto, neste ano o Festival Colibri veio com uma programação ampla e diversificada, que foi além da premiação, com palestras, bate-papos, oficinas e muito conteúdo relevante para o mercado publicitário capixaba, sendo uma chama importante para aquecer o cenário atual.
Para o diretor de Mercado Anunciante, Marcio Chagas, o prêmio reforça as estratégias desenhadas para alcançar a excelência no trabalho entre marcas, o público e os parceiros. “Esse é um importante reconhecimento à atuação integrada das equipes para levar ao mercado um atendimento consultivo, com soluções eficientes e a melhor estratégia na comunicação das marcas. E junto vem toda a credibilidade da Rede Gazeta”.

NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - RÁDIO”, OS FINALISTAS SÃO:

  • ANTENA 1
  • CBN VITÓRIA
  • FM SUPER
  • E O VENCEDOR É: CBN VITÓRIA

NA CATEGORIA “AGÊNCIA DO ANO” O VENCEDOR É:

  • TV GAZETA
  • TV TRIBUNA
  • TV VITÓRIA
  • E O VENCEDOR É: TV GAZETA

NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - INTERNET”, OS FINALISTAS SÃO:

  • FOLHA VITÓRIA
  • GAZETA ONLINE
  • G1 ES
  • E O VENCEDOR É: FOLHA VITÓRIA

NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA IMPRESSA”, OS FINALISTAS SÃO:

  • A GAZETA
  • A TRIBUNA
  • METRO
  • REVISTA AG
  • E O VENCEDOR É: METRO

“FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS GRÁFICOS”, OS FINALISTAS SÃO:

  • INGRAL
  • JEP
  • GRAFITUSA
  • GSA
  • E O VENCEDOR É: GRAFITUSA

NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – COMUNICAÇÃO SOCIAL”, OS FINALISTAS SÃO:

  • CADES
  • COLORA
  • COMPOSIÇÃO
  • E O VENCEDOR É: COLORA

NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – AUDIOVISUAL”, OS FINALISTAS SÃO:

  • ON FILMES
  • REC
  • SENHORA FILMES
  • AUDIO VISUAL
  • ETNIA FILMES
  • NOVA ARTE
  • E O VENCEDOR É: ON FILMES

NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS”, OS FINALISTAS SÃO:

  • LIGA DE MARKETING
  • ATIVAÇÃO LIVE MARKETING
  • IMAGITON
  • SANTA CLARA BRINDES
  • E O VENCEDOR É: LIGA DE MARKETING

NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA EXTERIOR OOH”, OS FINALISTAS SÃO:

  • PONTO PROPAGANDA
  • MAELY
  • DIVULGUE
  • E O VENCEDOR É: MAELY 

NA CATEGORIA “ANUNCIANTES DO ANO”, OS FINALISTAS SÃO:

  • EXTRABOM
  • LOJAS SIPOLATTI
  • OK SUPER
  • E O VENCEDOR É: EXTRABOM

NA CATEGORIA “INSTITUIÇÃO DE ENSINO”, OS FINALISTAS SÃO:

  • UFES
  • FAESA
  • UVV
  • WIS EDUCAÇÃO
  • E O VENCEDOR É: UFES

NA CATEGORIA “ESTUDANTES” A DUPLA VENCEDORA É LARA RODRIGUES SANTANA E PEDRO HENRIQUE MARINHO – ESTUDANTES DA UFES.

  • VENCEDOR BRONZE : MANOBRISTAS – CHUVA
  • VENCEDOR PRATA : 72,80 – MP PUBLICIDADE
  • VENCEDOR OURO NA CATEGORIA RÁDIO SPOT VAREJO É: ATOR MALUCO – AGÊNCIA CHUVA.

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – RÁDIO SPOT INSTITUCIONAL”:

  • VENCEDOR BRONZE : GRIPE – MP
  • VENCEDOR PRATA : BAIRRO DA SAÚDE – TARGET
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA RÁDIO SPOT INSTITUCIONAL É: A PEÇA “CHUVA” – MP PUBLICIDADE

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DESIGN GRÁFICO”:

  • VENCEDOR BRONZE : CRIO – ARTCOM
  • VENCEDOR PRATA : FRUTALYA – RESULTATE 
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IDENTIDADE VISUAL É: 20 ANOS MUSEU VALE- FIRE

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DESIGN GRÁFICO”:

  • VENCEDOR BRONZE : CORTAMOS O PREÇO – MP
  • VENCEDOR PRATA: BOOKLET DOAÇÃO DE ÓRGÃOS – AMPLA
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA DESIGN GRÁFICO É: TOTEM 20 ANOS – FIRE

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – IMPRESSO VAREJO”:

  • VENCEDOR BRONZE : VAQUINHA – MP
  • VENCEDOR PRATA : ABACAXI – MP
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IMPRESSO VAREJO É: KALENDÁRIO – AVALANCHE VITÓRIA

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – IMPRESSO INSTITUCIONAL”:

  • VENCEDOR BRONZE : CHAPÉU – CHUVA
  • VENCEDOR PRATA : ENGENHARIA REVERSA / TRUMP – DANZA
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IMPRESSO INSTITUCIONAL É:  ROTINA – CHUVA

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – MÍDIA EXTERIOR E AMBIENTE”:

  • VENCEDOR BRONZE : COMPARATIVO RANGER – AVALANCHE VITÓRIA
  • VENCEDOR PRATA : WINE, SOMOS CAPIXABAS – RESULTATE
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA MÍDIA EXTERIOR E AMBIENTE É: FESTA DA PENHA – FIRE

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DIGITAL”, VEJAM OS FINALISTAS NA TELA.

  • VENCEDOR BRONZE : TOQUE – CRIATIVA
  • VENCEDOR PRATA : 25 ANOS – PRÓSPER
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA DIGITAL É: A CONCORRÊNCIA PERDE O REBOLADO - RESULTATE

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – PROMOÇÃO/ATIVAÇÃO”:

  • VENCEDOR BRONZE : QUAL SABOR DO SEU AMOR? - RESULTATE
  • VENCEDOR PRATA : GINÁSTICA LABORAL – TARGET
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA PROMOÇÃO/ATIVAÇÃO É: PET HOME – MP

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – TV/CINEMA VT VAREJO”:

  • VENCEDOR BRONZE : SELEÇÃO CAMPEÃO UNIMED - CONTEÚDO
  • VENCEDOR PRATA : APAIXONANTE – DANZA
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA TV CINEMA VT VAREJO É: STARTUP DO BOTTINI – MP

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – TV/CINEMA VT INSTITUCIONAL :

  • VENCEDOR BRONZE : NATAL NAS NUVENS SHOPPING VITÓRIA - AMPLA
  • VENCEDOR PRATA : UNIMED 25 ANOS – TARGET
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA TV CINEMA VT INSTITUCIONAL É: CRESCEMOS JUNTOS – FIRE

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CASE DE SUCESSO”:

  • VENCEDOR BRONZE : LIGA PRO BOTTINI – MP
  • VENCEDOR PRATA : DOAÇÃO DE ÓRGÃOS - AMPLA
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CASE DE SUCESSO É: CÃO GUIA – CRIATIVA 

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CAMPANHA VAREJO”:

  • VENCEDOR BRONZE : HERÓI – IDEALE
  • VENCEDOR PRATA : COMPARATIVO RANGER – AVALANCHE VITÓRIA
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CAMPANHA VAREJO É: KALENDÁRIO – AVALANCHE VITÓRIA

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CAMPANHA INSTITUCIONAL”:

  • VENCEDOR BRONZE : SÓ QUEM É MULHER SABE – MP
  • VENCEDOR PRATA : CORA – PRÓSPER
  • E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CAMPANHA INSTITUCIONAL É: CRESCEMOS JUNTOS – FIRE 

NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – GRAND PRIX” O VENCEDOR É:

20 ANOS MUSEU VALE – FIRE

NA CATEGORIA “AGÊNCIA REGIONAL DO ANO” O VENCEDOR É:

TARGET

NA CATEGORIA “AGÊNCIA DO ANO” O VENCEDOR É:

FIRE

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