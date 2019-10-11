CBN Vitória e a TV Gazeta ganham Colibri 2019

Pelo segundo ano consecutivo, a rádio CBN Vitória e a TV Gazeta foram premiadas no Festival Colibri 2019, na categoria veículos do ano. O projeto chega a sua 32ª edição com muitas novidades, conteúdos diferenciados e muita sensibilidade para avaliar quais veículos e agências estão usando das estratégias de inovação para ganhar o público.
Portanto, neste ano o Festival Colibri veio com uma programação ampla e diversificada, que foi além da premiação, com palestras, bate-papos, oficinas e muito conteúdo relevante para o mercado publicitário capixaba, sendo uma chama importante para aquecer o cenário atual.
Para o diretor de Mercado Anunciante, Marcio Chagas, o prêmio reforça as estratégias desenhadas para alcançar a excelência no trabalho entre marcas, o público e os parceiros. “Esse é um importante reconhecimento à atuação integrada das equipes para levar ao mercado um atendimento consultivo, com soluções eficientes e a melhor estratégia na comunicação das marcas. E junto vem toda a credibilidade da Rede Gazeta”.
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - RÁDIO”, OS FINALISTAS SÃO:
- ANTENA 1
- CBN VITÓRIA
- FM SUPER
- E O VENCEDOR É: CBN VITÓRIA
NA CATEGORIA “AGÊNCIA DO ANO” O VENCEDOR É:
- TV GAZETA
- TV TRIBUNA
- TV VITÓRIA
- E O VENCEDOR É: TV GAZETA
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - INTERNET”, OS FINALISTAS SÃO:
- FOLHA VITÓRIA
- GAZETA ONLINE
- G1 ES
- E O VENCEDOR É: FOLHA VITÓRIA
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA IMPRESSA”, OS FINALISTAS SÃO:
- A GAZETA
- A TRIBUNA
- METRO
- REVISTA AG
- E O VENCEDOR É: METRO
“FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS GRÁFICOS”, OS FINALISTAS SÃO:
- INGRAL
- JEP
- GRAFITUSA
- GSA
- E O VENCEDOR É: GRAFITUSA
NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – COMUNICAÇÃO SOCIAL”, OS FINALISTAS SÃO:
- CADES
- COLORA
- COMPOSIÇÃO
- E O VENCEDOR É: COLORA
NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – AUDIOVISUAL”, OS FINALISTAS SÃO:
- ON FILMES
- REC
- SENHORA FILMES
- AUDIO VISUAL
- ETNIA FILMES
- NOVA ARTE
- E O VENCEDOR É: ON FILMES
NA CATEGORIA “FORNECEDORES DO ANO – SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS”, OS FINALISTAS SÃO:
- LIGA DE MARKETING
- ATIVAÇÃO LIVE MARKETING
- IMAGITON
- SANTA CLARA BRINDES
- E O VENCEDOR É: LIGA DE MARKETING
NA CATEGORIA “VEÍCULOS DO ANO - MÍDIA EXTERIOR OOH”, OS FINALISTAS SÃO:
- PONTO PROPAGANDA
- MAELY
- DIVULGUE
- E O VENCEDOR É: MAELY
NA CATEGORIA “ANUNCIANTES DO ANO”, OS FINALISTAS SÃO:
- EXTRABOM
- LOJAS SIPOLATTI
- OK SUPER
- E O VENCEDOR É: EXTRABOM
NA CATEGORIA “INSTITUIÇÃO DE ENSINO”, OS FINALISTAS SÃO:
- UFES
- FAESA
- UVV
- WIS EDUCAÇÃO
- E O VENCEDOR É: UFES
NA CATEGORIA “ESTUDANTES” A DUPLA VENCEDORA É LARA RODRIGUES SANTANA E PEDRO HENRIQUE MARINHO – ESTUDANTES DA UFES.
- VENCEDOR BRONZE : MANOBRISTAS – CHUVA
- VENCEDOR PRATA : 72,80 – MP PUBLICIDADE
- VENCEDOR OURO NA CATEGORIA RÁDIO SPOT VAREJO É: ATOR MALUCO – AGÊNCIA CHUVA.
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – RÁDIO SPOT INSTITUCIONAL”:
- VENCEDOR BRONZE : GRIPE – MP
- VENCEDOR PRATA : BAIRRO DA SAÚDE – TARGET
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA RÁDIO SPOT INSTITUCIONAL É: A PEÇA “CHUVA” – MP PUBLICIDADE
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DESIGN GRÁFICO”:
- VENCEDOR BRONZE : CRIO – ARTCOM
- VENCEDOR PRATA : FRUTALYA – RESULTATE
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IDENTIDADE VISUAL É: 20 ANOS MUSEU VALE- FIRE
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DESIGN GRÁFICO”:
- VENCEDOR BRONZE : CORTAMOS O PREÇO – MP
- VENCEDOR PRATA: BOOKLET DOAÇÃO DE ÓRGÃOS – AMPLA
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA DESIGN GRÁFICO É: TOTEM 20 ANOS – FIRE
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – IMPRESSO VAREJO”:
- VENCEDOR BRONZE : VAQUINHA – MP
- VENCEDOR PRATA : ABACAXI – MP
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IMPRESSO VAREJO É: KALENDÁRIO – AVALANCHE VITÓRIA
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – IMPRESSO INSTITUCIONAL”:
- VENCEDOR BRONZE : CHAPÉU – CHUVA
- VENCEDOR PRATA : ENGENHARIA REVERSA / TRUMP – DANZA
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA IMPRESSO INSTITUCIONAL É: ROTINA – CHUVA
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – MÍDIA EXTERIOR E AMBIENTE”:
- VENCEDOR BRONZE : COMPARATIVO RANGER – AVALANCHE VITÓRIA
- VENCEDOR PRATA : WINE, SOMOS CAPIXABAS – RESULTATE
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA MÍDIA EXTERIOR E AMBIENTE É: FESTA DA PENHA – FIRE
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – DIGITAL”, VEJAM OS FINALISTAS NA TELA.
- VENCEDOR BRONZE : TOQUE – CRIATIVA
- VENCEDOR PRATA : 25 ANOS – PRÓSPER
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA DIGITAL É: A CONCORRÊNCIA PERDE O REBOLADO - RESULTATE
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – PROMOÇÃO/ATIVAÇÃO”:
- VENCEDOR BRONZE : QUAL SABOR DO SEU AMOR? - RESULTATE
- VENCEDOR PRATA : GINÁSTICA LABORAL – TARGET
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA PROMOÇÃO/ATIVAÇÃO É: PET HOME – MP
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – TV/CINEMA VT VAREJO”:
- VENCEDOR BRONZE : SELEÇÃO CAMPEÃO UNIMED - CONTEÚDO
- VENCEDOR PRATA : APAIXONANTE – DANZA
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA TV CINEMA VT VAREJO É: STARTUP DO BOTTINI – MP
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – TV/CINEMA VT INSTITUCIONAL :
- VENCEDOR BRONZE : NATAL NAS NUVENS SHOPPING VITÓRIA - AMPLA
- VENCEDOR PRATA : UNIMED 25 ANOS – TARGET
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA TV CINEMA VT INSTITUCIONAL É: CRESCEMOS JUNTOS – FIRE
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CASE DE SUCESSO”:
- VENCEDOR BRONZE : LIGA PRO BOTTINI – MP
- VENCEDOR PRATA : DOAÇÃO DE ÓRGÃOS - AMPLA
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CASE DE SUCESSO É: CÃO GUIA – CRIATIVA
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CAMPANHA VAREJO”:
- VENCEDOR BRONZE : HERÓI – IDEALE
- VENCEDOR PRATA : COMPARATIVO RANGER – AVALANCHE VITÓRIA
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CAMPANHA VAREJO É: KALENDÁRIO – AVALANCHE VITÓRIA
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – CAMPANHA INSTITUCIONAL”:
- VENCEDOR BRONZE : SÓ QUEM É MULHER SABE – MP
- VENCEDOR PRATA : CORA – PRÓSPER
- E O VENCEDOR OURO NA CATEGORIA CAMPANHA INSTITUCIONAL É: CRESCEMOS JUNTOS – FIRE
NA CATEGORIA “AGÊNCIAS – GRAND PRIX” O VENCEDOR É:
20 ANOS MUSEU VALE – FIRE
NA CATEGORIA “AGÊNCIA REGIONAL DO ANO” O VENCEDOR É:
TARGET
NA CATEGORIA “AGÊNCIA DO ANO” O VENCEDOR É:
FIRE