Três crianças do Cmei Zenaide Genoveva em Jardim da Penha contraíram conjuntivite e tiveram que passar por um procedimento cirúrgico Crédito: Iara Diniz

Cmei Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti, em Três crianças, de aproximadamente dois anos, do, em Jardim da Penha , tiveram que passar por um procedimento médico após contrair uma conjuntivite do tipo viral. Apesar da escola ter descartado surto, o caso deixou pais assustados. Especialistas afirmam que a doença é mais recorrente nesta época do ano.

"Nós temos três tipos de conjuntivites: viral, bacteriana e alérgica. Na primavera, por causa do tempo seco, tem um índice muito alto de conjuntivite alérgica. Quando começa a chegar o verão os outros tipos aparecem, pelo alto uso de piscinas. É uma época que ficamos em alerta", declarou a médica oftalmologista Liliana Nóbrega.

A conjuntivite contraída pelas crianças da creche é do tipo viral, a mais comum e também mais grave, segundo Liliana. Em muitos casos, o vírus cria uma membrana no globo ocular, que precisa ser retirada por meio de procedimento cirúrgico.

"É preciso fazer a retirada para que o quadro inflamatório não aumente e cause complicações. É um procedimento simples, apesar de doloroso, e pode ser feito no consultório ou centro cirúrgico, se houver necessidade de sedar a criança. A recuperação incluiu uso de colírios e compressas" Liliana Nóbrega - Oftalmologista

Por ser causada por um vírus, a conjuntivite viral é altamente transmissível e requer ainda mais cuidado. O tempo de duração também é maior: de duas a três semanas. As medidas de prevenção, porém, são relacionadas a cuidados básicos de higiene como lavar as mãos.

"É recomendado lavar as mãos com frequência e não ficar colocando no olho e coçando. Em caso de vermelhidão, o médico deve ser procurado" Liliana Nóbrega - Oftalmologista

Your browser does not support the audio element. Casos de conjuntivite em creche de Vitória acendem alerta para doença

Após os casos de conjuntivite, a creche onde as crianças estudam foi totalmente higienizada. De acordo com a diretora da unidade, Cláudia Cazotto, uma equipe da Unidade de Saúde esteve no local orientando crianças e profissionais. Ela descartou a possibilidade de surto.

A diretora da creche, Cláudia Cazotto, disse que o local foi higienizado. Ela descartou surto de conjuntivite Crédito: Iara Diniz

"Desde que as crianças apresentaram os olhos vermelhos, elas pararam de frequentar a escola. Não consideramos surto, visto que são três alunos da mesma sala e crianças de outro turno, que frequentam a mesma sala, não tiveram sintomas. Os funcionários foram orientados para observar se outras crianças vão aparecer com vermelhidão nos olhos e pedimos que os pais façam o mesmo", disse Cláudia.

A diretora também disse que a escola só ficou sabendo da gravidade da doença nesta terça-feira (26). Ela destacou que as crianças passam bem e estão sendo cuidadas pelas famílias.

"A gente acreditava que era uma conjuntivite normal. Ao saber da gravidade, por meio da médica que atendeu estas crianças, eu entrei em contato com as famílias. As crianças estão bem, afastadas da escola e só vão retornar a escola quando a chance de contágio passar", disse.

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