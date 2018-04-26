Caso Milena: veja perguntas que Hilário Frasson não respondeu

Milena estava separada do ex-marido, Hilário Antônio Frasson, há cerca de três meses Crédito: Reprodução/Facebook

O policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da médica Milena Gottardi, negou, em depoimento nesta quarta-feira (25) , que tenha mandado matar a ex-mulher. Sofro todos os dias, principalmente estando em uma carceragem, onde nunca imaginei estar, disse. Ele deixou de responder a 50 perguntas da acusação.

O testemunho foi dado na última audiência do caso, realizada ontem na 1ª Vara Criminal de Vitória, no Fórum Criminal da Capital. Fontes ouvidas pela reportagem relataram que Hilário chorou durante o depoimento. Ele disse que sente falta das filhas.

Sofro com a morte de Milena, pela ausência das filhas e pelo fato delas estarem sofrendo com a ausência da mãe. Estou sofrendo com o que fizeram com Milena, como se tivesse sido comigo, afirmou. As informações deste e de outros depoimentos dados ontem foram publicadas em primeira mão no Gazeta Online.

A médica foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte, teve a morte declarada.

QUESTIONAMENTOS

Hilário foi ouvido pelo juiz Marcos Pereira Sanches. Ele respondeu apenas aos questionamentos do juiz e de seu próprio advogado de defesa, Leonardo Gagno. Deixou sem resposta 50 questões da acusação e dos advogados de defesa dos outros réus.

Além dele, também foram ouvidas uma testemunha de defesa do policial civil; Esperidião Frasson, pai de Hilário e acusado de ser o outro mandante do crime; Valcir Dias e Hermenegildo Palauro Filho, ambos apontados como intermediários. Dionathas Alves, que seria o executor da médica, e Bruno Broetto, que teria fornecido a moto, já foram ouvidos em março.

Questionado sobre a relação com os outros acusados, Hilário afirma que não teve contato com Valcir Dias nem quando ele trabalhava com seu pai, mas confirmou que Esperidião conhece tanto Valcir quanto Hermenegildo. Disse também que não sabia da existência de Dionathas.

O policial civil também contou em depoimento que a ideia do divórcio começou com Milena quando ele entrou para a Polícia Civil, e eles chegaram a fazer terapia de casal. No entanto, acrescentou que o relacionamento com a ex-mulher não ficou conturbado nem mesmo após a separação, chegando a afirmar que eles tinham convivência diária e que nunca agrediu a vítima psicologicamente e fisicamente.

Inclusive, relatou que em todos os finais de semana de trabalho da médica as crianças ficavam com ele. Milena ficava tranquila já que sabia que eu cuidava bem delas. Hoje, me pincelam como uma pessoa perigosa, sem me dar a oportunidade de mostrar quem eu sou, disse.

Ele falou também que tinha a intenção de instalar uma câmera na sala do apartamento da médica. No entanto, afirmou que não levou a ideia adiante. A intenção era acompanhar o tratamento e cuidado das filhas enquanto estivesse fora. Quando chegamos a um acordo. Eu informei a Milena sobre a intenção de instalar a câmera, mas não levei a cabo, diz.

PRÓXIMOS PASSOS

Em janeiro deste ano, começaram a ser realizadas as audiências de instrução, e foram ouvidas testemunhas e os réus. Após essas fase, o juiz vai analisar se os acusados vão ou não a júri popular.

ALGUMAS QUESTÕES QUE HILÁRIO NÃO RESPONDEU

- Foi solicitada a instalação de câmera em quarto, varanda ou cozinha do apartamento?

- Foi pedido para instalar câmera no quarto com foco na cama do casal?

- O que foi buscar no apartamento no dia seguinte à morte de Milena?

- Quem tinha a tela de monitoramento do carro de Milena?

- O que aconteceu no bar onde foi comemorado o último aniversário de Milena que a deixou bastante contrariada?

- Por que apagou de seu celular as mensagens que trocou com Milena?

- Pode explicar por que funcionários da escola de suas filhas nutrem temor por você?

- Se fala que é inocente e ama tanto a sua esposa, pode explicar por que não compareceu ao enterro de Milena?

- Se não conhece Dionathas (executor), sabe informar por que ele declara que foi contratado por Valcir e Hermenegildo (intermediários), os quais foram contratados pelo interrogando para executar o crime contra Milena?

- Por que no dia em que foi liberar o corpo de Milena no DML acessou conteúdo pornográfico em seu aparelho celular?

- Por que Milena acreditava estar sendo espionada por aplicativo de telefone móvel?