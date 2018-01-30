Caso Milena: testemunhas da defesa são ouvidas no Fórum de Vitória

Começaram na manhã desta terça-feira (30), no Fórum Criminal de Vitória, as audiências para ouvir as testemunhas de defesa dos acusados pela morte da médica Milena Gottardi, que foi assassinada no dia 14 de setembro no ano passado, no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória.

Nesta terça serão ouvidas três testemunhas na parte da manhã e seis durante à tarde. De manhã serão ouvidas uma testemunha de defesa de Hilário Frasson e Esperidião Frasson, ex-marido e ex-sogro da médica, acusados de serem os mandantes do crime.

Mais três testemunhas de Hilário estão previstas para serem ouvidas durante na parte da tarde. Também vão prestar depoimento à tarde três testemunhas de Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários do crime.

O advogado da família da Milena, Renan Sales, espera que todos os acusados sejam levados ao júri popular. "No entendimento da acusação, é absolutamente certo que esses seis acusados serão levados à júri popular. Infelizmente a gente não consegue mensurar data, mas o que a gente quer é que esses seis acusados sejam julgados pelo tribunal popular do júri ainda esse ano", afirma.

O advogado Leonardo Rocha, que faz a defesa de Dionathas Alves, acusado de matar a médica, diz que o cliente está colaborando com as investigações e espera que ele tenha tranquilidade para depor. Nos dias 16 e 17 de janeiro, nas primeiras audiências do caso, o advogado de Dionathas afirmou que o cliente estava sendo pressionando por Hilário Frasson para trocar de advogado.

"Eu espero que hoje a gente consiga ter uma audiência em paz, e que o Dionathas consiga prestar depoimento em paz, sem nenhum tipo de pressão, sem sufocamento. Nas duas audiências tiveram situações ruins no que diz respeito à pressão psicológica em cima dele. E quando for designada a audiência de interrogatório dos réus, que o Dionathas consiga prestar depoimento com tranquilidade", diz o advogado.

As audiências para ouvir as testemunhas de defesa continuam na tarde desta quarta-feira e ainda não há data prevista para que o juiz tenha alguma decisão sobre o caso.

QUEREMOS A CONDENAÇÃO DE 50 ANOS, DIZ TIO

Em frente ao Fórum, amigos e familiares de Milena estão reunidos em vigília. O tio da médica, Geraldo Gottardi, fala sobre a expectativa do resultado e sobre as filhas de Milena, que estão sendo criadas por parentes, e também o quanto a família têm se mantido unida.

"Nós temos que ficar juntos, temos que acompanhar. Nós queremos que eles sejam condenados. Ninguém tem mais dúvidas que eles são responsáveis. Fizeram a maldade, e não foi só com a Milena, foi com as filhas dela e com a família toda. Estamos sofrendo muito. Queremos a condenação de 50 anos preso, e sem isso de sair final de ano, Natal ou ver a família. Eles não têm família, ele acabou com ela. Nós temos medo de que, se as autoridades liberarem esse rapaz (Hilário), ele possa fazer maldade com as meninas. Elas estão bem porque a família está toda junta. Estamos dando carinho, estamos criando", desabafou Geraldo.