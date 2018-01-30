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Audiências

Caso Milena: porteiro e assessor de desembargadora prestam depoimento

As testemunhas são ouvidas no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, onde são realizadas as audiências no caso da morte da médica Milena Gottardi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 18:26

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 18:26

As audiências acontecem no Fórum Criminal de Vitória Crédito: Eduardo Dias
Após a defesa de Hilário Frasson ter desistido de ouvir o chefe da Polícia Civil no Estado, Guilherme Daré, foi a vez de o porteiro do prédio em que Milena e Hilário moravam prestar depoimento. Ele respondeu às perguntas das 13h30 às 14 horas. Logo depois, teve início o testemunho de um assessor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A testemunha, que assessora uma desembargadora, conhecia Hilário pois o policial civil trabalhou no TJES antes de passar no concurso para a Polícia Civil.
As testemunhas são ouvidas no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, onde são realizadas as audiências no caso da morte da médica Milena Gottardi, assassinada setembro do ano passado.
> Confira as reportagens especiais sobre o caso Milena Gottardi
O assessor deixou a sala de audiência por volta das 15 horas. O padre Pedro Luchi também estava na lista de testemunhas a serem ouvidas na tarde desta terça-feira (30), mas ele não compareceu, alegando que está viajando.
Em seguida, serão ouvidas três testemunhas chamadas pela defesa de Valcir Dias, que é acusado de ser uma dos intermediários do assassinato da médica.
DURANTE A MANHÃ
Na manhã desta terça-feira (30) foram ouvidas duas testemunhas de defesa de Esperidião Frasson. Ele é acusado de ser o mandante do crime, junto com o filho, Hilário. Em seguida, começaram a ser ouvidas as testemunhas de defesa do policial civil.
Um assessor de um desembargador do TJES prestou depoimento. Logo depois, seria a vez do dono de uma locadora de veículos, mas ele alegou que estava viajando e não compareceu ao Fórum.
 

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