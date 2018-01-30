Caso Milena: porteiro e assessor de desembargadora prestam depoimento

As audiências acontecem no Fórum Criminal de Vitória Crédito: Eduardo Dias

desistido de ouvir o chefe da Polícia Civil no Estado, Guilherme Daré, foi a vez de o porteiro do prédio em que Milena e Hilário moravam prestar depoimento. Ele respondeu às perguntas das 13h30 às 14 horas. Logo depois, teve início o testemunho de um assessor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A testemunha, que assessora uma desembargadora, conhecia Hilário pois o policial civil trabalhou no TJES antes de passar no concurso para a Polícia Civil. Após a defesa de Hilário Frasson terfoi a vez de o porteiro do prédio em que Milena e Hilário moravam prestar depoimento. Ele respondeu às perguntas das 13h30 às 14 horas. Logo depois, teve início o testemunho de um assessor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A testemunha, que assessora uma desembargadora, conhecia Hilário pois o policial civil trabalhou no TJES antes de passar no concurso para a Polícia Civil.

As testemunhas são ouvidas no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, onde são realizadas as audiências no caso da morte da médica Milena Gottardi, assassinada setembro do ano passado.

O assessor deixou a sala de audiência por volta das 15 horas. O padre Pedro Luchi também estava na lista de testemunhas a serem ouvidas na tarde desta terça-feira (30), mas ele não compareceu, alegando que está viajando.

Em seguida, serão ouvidas três testemunhas chamadas pela defesa de Valcir Dias, que é acusado de ser uma dos intermediários do assassinato da médica.

DURANTE A MANHÃ

Na manhã desta terça-feira (30) foram ouvidas duas testemunhas de defesa de Esperidião Frasson. Ele é acusado de ser o mandante do crime, junto com o filho, Hilário. Em seguida, começaram a ser ouvidas as testemunhas de defesa do policial civil.

Um assessor de um desembargador do TJES prestou depoimento. Logo depois, seria a vez do dono de uma locadora de veículos, mas ele alegou que estava viajando e não compareceu ao Fórum.