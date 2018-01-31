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Caso Milena Gottardi

Caso Milena: novas testemunhas começam a depor no Fórum Criminal

Do lado de fora do Fórum, amigos prestavam solidariedade à família de Milena e pediam por Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 17:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 17:29

Começou por volta das 13h30 desta quarta-feira (31), no Fórum Criminal de Vitória, o quarto dia de depoimentos das testemunhas intimadas pela defesa dos seis acusados de envolvimento na morte da médica Milena Gottardi.
> Caso Milena: veja cobertura completa com materiais exclusivos
O primeiro depoimento a ser ouvido foi de um desembargador aposentado, testemunha chamada pela defesa de Hilário Frasson -  acusado de ser um dos mandantes da morte da médica. O desembargador falou por cerca de 30 minutos, e, na sequência, foi a vez de uma testemunha chamada pela defesa de Valcir, acusado de ser um dos intermediários do crime
Amigos da família de Milena pedem por Justiça em frente ao Fórum Criminal de Vitória Crédito: Raquel Lopes
Do lado de fora do Fórum, amigos prestavam solidariedade à família de Milena e pediam por Justiça. Adriana Bromonachenkel foi uma das pessoas que vieram de Fundão para acompanhar as audiências. 
O sentimento é de uma perda muito grande. Toda minha família estudou com a mãe da Milena, a dona Zilca. Estamos muito sentidos e esperamos que a Justiça seja feita em nome de todas as mulheres, dos pacientes que ela deixou, e principalmente em nome das filhas dela. A família está sofrendo muito. Mas nossa expectativa é a melhor possível. A gente entende que a prova principal é tudo aquilo que ela conseguiu, corajosamente, coletar e passar para alguns amigos. A carta que ela deixou é uma prova fundamental. Lamentamos a perda, mas de certa forma a gente agradece a coragem dela
Adriana Bromonachenkel
MAIS DEPOIMENTOS
O Gazeta Online teve acesso com exclusividade aos depoimentos dados nesta terça-feira (30), terceiro dia de audiências no Fórum Criminal de Vitória. Todo esse material foi publicado ainda na terça. Reveja:
> "Hilário tinha o costume de mentir", revela amigo
> Hilário bebia demais e tinha esperança de reatar com Milena
> Meeiros falam sobre a relação que tinham com Esperidião

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