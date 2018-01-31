Caso Milena: novas testemunhas começam a depor no Fórum Criminal

O sentimento é de uma perda muito grande. Toda minha família estudou com a mãe da Milena, a dona Zilca. Estamos muito sentidos e esperamos que a Justiça seja feita em nome de todas as mulheres, dos pacientes que ela deixou, e principalmente em nome das filhas dela. A família está sofrendo muito. Mas nossa expectativa é a melhor possível. A gente entende que a prova principal é tudo aquilo que ela conseguiu, corajosamente, coletar e passar para alguns amigos. A carta que ela deixou é uma prova fundamental. Lamentamos a perda, mas de certa forma a gente agradece a coragem dela