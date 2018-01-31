Caso Milena: novas testemunhas começam a depor no Fórum Criminal

Começou por volta das 13h30 desta quarta-feira (31), no Fórum Criminal de Vitória, o quarto dia de depoimentos das testemunhas intimadas pela defesa dos seis acusados de envolvimento na morte da médica Milena Gottardi.
O primeiro depoimento a ser ouvido foi de um desembargador aposentado, testemunha chamada pela defesa de Hilário Frasson - acusado de ser um dos mandantes da morte da médica. O desembargador falou por cerca de 30 minutos, e, na sequência, foi a vez de uma testemunha chamada pela defesa de Valcir, acusado de ser um dos intermediários do crime
Do lado de fora do Fórum, amigos prestavam solidariedade à família de Milena e pediam por Justiça. Adriana Bromonachenkel foi uma das pessoas que vieram de Fundão para acompanhar as audiências.
O sentimento é de uma perda muito grande. Toda minha família estudou com a mãe da Milena, a dona Zilca. Estamos muito sentidos e esperamos que a Justiça seja feita em nome de todas as mulheres, dos pacientes que ela deixou, e principalmente em nome das filhas dela. A família está sofrendo muito. Mas nossa expectativa é a melhor possível. A gente entende que a prova principal é tudo aquilo que ela conseguiu, corajosamente, coletar e passar para alguns amigos. A carta que ela deixou é uma prova fundamental. Lamentamos a perda, mas de certa forma a gente agradece a coragem dela
MAIS DEPOIMENTOS
O Gazeta Online teve acesso com exclusividade aos depoimentos dados nesta terça-feira (30), terceiro dia de audiências no Fórum Criminal de Vitória. Todo esse material foi publicado ainda na terça. Reveja: