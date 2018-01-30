Caso Milena: Justiça ouve novas testemunhas nesta semana

Réus chegam para o segundo dia de audiência do caso Milena Crédito: Caíque Verli

A segunda parte das audiências com as testemunhas de defesa do caso Milena Gottardi, será realizada a partir desta terça-feira (30). O Chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, e um assessor de desembargador compõem o quadro de testemunhas que prestarão depoimento no Fórum Criminal de Vitória.

Para este primeiro dia, as defesas dos réus convocaram doze testemunhas. As audiências começam às 9h, quando serão ouvidas duas pessoas intimadas pela defesa de Hilário Frasson e outras duas de Esperidião Frasson, ambos acusados de serem os mandantes do crime. Entre as testemunhas convocadas está o assessor do desembargador Ney Coutinho, João Guilherme Souza Pelição.

Consta nos autos que duas testemunhas intimidas pela defesa de Hilário: o empresário da Setran Locadora de Veículos, Gustavo Pimentel Simões, e o padre Pedro Luchi, estão em viagem e, dessa forma, podem não comparecer. Nesse caso, o juiz pode remarcar os depoimentos das testemunhas caso a defesa insista em ouvi-las. A defesa do policial civil, Homero Mafra, abriu mão da testemunha Leonardo Cláudio.

Também serão ouvidas na parte da tarde três testemunhas chamadas pela defesa de Valcir Dias. A continuidade das audiências ocorre na quarta-feira (31), a partir das 13 horas, quando serão ouvidas mais quatro testemunhas de Valcir e uma testemunha de Hermenegildo Palaoro Filho, conhecido como Judinho. Vacir e Judinho são acusados de serem os intermediários do crime.

DIONATHAS

O advogado Leonardo Rocha não arrolou testemunhas de defesa para Dionathas Alves, acusado de ter atirado na médica, e desistiu das duas testemunhas de Bruno Broetto, acusado de ter fornecido a moto do crime.

"Eu não preciso produzir provas da inocência do Bruno porque não foram produzidas provas da acusação. Como o delegado falou em depoimento, não tem nenhuma testemunha que afirma que o Bruno cedeu a moto para o Dionathas ciente que seria utilizada no crime. Também não há nenhuma interceptação telefônica nesse sentido, além do delegado ter afirmado que ele não foi o autor do roubo da moto, disse.

Ao todo, são 51 testemunhas de defesa e acusação, algumas delas serão ouvidas por carta precatória. Já foram ouvidas 17. Entre elas, foram ouvidas a mãe de Milena, Zilca Gottardi, e o irmão, Douglas Gottardi.

O depoimento de Zilca precisou ser interrompido três vezes porque ela chorava muito no momento da declaração. Em depoimento ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade, a mãe da médica disse que o relacionamento do casal só piorou com o casamento e o nascimento da primeira filha. Hilário era muito ciumento e possessivo, disse em audiência.