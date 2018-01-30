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Caso Milena Gottardi

Caso Milena: Justiça ouve novas testemunhas nesta semana

Consta nos autos que duas testemunhas intimidas pela defesa de Hilário: o empresário da Setran Locadora de Veículos, Gustavo Pimentel Simões, e o padre Pedro Luchi, estão em viagem e, dessa forma, podem não comparecer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 22:54

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 22:54

Réus chegam para o segundo dia de audiência do caso Milena Crédito: Caíque Verli
A segunda parte das audiências com as testemunhas de defesa do caso Milena Gottardi, será realizada a partir desta terça-feira (30). O Chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, e um assessor de desembargador compõem o quadro de testemunhas que prestarão depoimento no Fórum Criminal de Vitória.
> Caso Milena: cobertura completa e materiais exclusivos
Para este primeiro dia, as defesas dos réus convocaram doze testemunhas. As audiências começam às 9h, quando serão ouvidas duas pessoas intimadas pela defesa de Hilário Frasson e outras duas de Esperidião Frasson, ambos acusados de serem os mandantes do crime. Entre as testemunhas convocadas está o assessor do desembargador Ney Coutinho, João Guilherme Souza Pelição.
Consta nos autos que duas testemunhas intimidas pela defesa de Hilário: o empresário da Setran Locadora de Veículos, Gustavo Pimentel Simões, e o padre Pedro Luchi, estão em viagem e, dessa forma, podem não comparecer. Nesse caso, o juiz pode remarcar os depoimentos das testemunhas caso a defesa insista em ouvi-las. A defesa do policial civil, Homero Mafra, abriu mão da testemunha Leonardo Cláudio.
Também serão ouvidas na parte da tarde três testemunhas chamadas pela defesa de Valcir Dias. A continuidade das audiências ocorre na quarta-feira (31), a partir das 13 horas, quando serão ouvidas mais quatro testemunhas de Valcir e uma testemunha de Hermenegildo Palaoro Filho, conhecido como Judinho. Vacir e Judinho são acusados de serem os intermediários do crime.
DIONATHAS
O advogado Leonardo Rocha não arrolou testemunhas de defesa para Dionathas Alves, acusado de ter atirado na médica, e desistiu das duas testemunhas de Bruno Broetto, acusado de ter fornecido a moto do crime.
"Eu não preciso produzir provas da inocência do Bruno porque não foram produzidas provas da acusação. Como o delegado falou em depoimento, não tem nenhuma testemunha que afirma que o Bruno cedeu a moto para o Dionathas ciente que seria utilizada no crime. Também não há nenhuma interceptação telefônica nesse sentido, além do delegado ter afirmado que ele não foi o autor do roubo da moto, disse.
Ao todo, são 51 testemunhas de defesa e acusação, algumas delas serão ouvidas por carta precatória. Já foram ouvidas 17. Entre elas, foram ouvidas a mãe de Milena, Zilca Gottardi, e o irmão, Douglas Gottardi.
O depoimento de Zilca precisou ser interrompido três vezes porque ela chorava muito no momento da declaração. Em depoimento ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade, a mãe da médica disse que o relacionamento do casal só piorou com o casamento e o nascimento da primeira filha. Hilário era muito ciumento e possessivo, disse em audiência.
Durante as audiências de instrução do processo são ouvidas testemunhas, ocorre o interrogatório do réu e, se for o caso, são apresentadas as alegações finais. Após essas audiências, o juiz vai analisar e pode ou não decidir se pronuncia ou não o acusado, ou seja,se ele vai ou não a júri popular. Quando o juiz decide pela pronúncia, ele não está decidindo se o réu é ou não culpado, mas se há indícios de autoria do crime.

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