Caso Milena Gottardi: Dionathas é o primeiro réu a depor

Dionathas Alves Vieira, acusado de assassinar a médica Milena Gottardi Crédito: Reprodução

Dionathas Alves Vieira, acusado de ser o executor da médica Milena Gottardi, foi o primeiro réu a depor na tarde desta sexta-feira (23), último dia de audiências no Fórum Criminal de Vitória. Ele entrou para depor às 13h20 e saiu as 17h30.

O advogado de Dionathas, Leonardo Rocha, solicitou que ele fosse ouvido sem a presença dos outros réus, pedido acatado pelo juiz. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o acusado está muito emocionado.

Durante cerca de cinco minutos, o depoimento de Dionathas foi interrompido pois faltou luz na rua onde fica o Fórum Criminal de Vitória.

Os outros cinco réus no processo que vai determinar quem são os culpados pela morte da médica Milena Gottardi também vão depor nesta sexta. Ainda não há uma ordem definida para os depoimentos.

Serão ouvidos ainda hoje: Hilário Frasson, ex-marido da édica e suspeito de ter encomendado o crime; Esperidião Frasson, pai de Hilário; Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, suspeitos de serem os intermediários; e Bruno Broetto, acusado de roubar a motocicleta usada por Dionathas no dia do crime.

Viaturas chegam ao Fórum Criminal de Vitória, na manhã desta sexta-feira (23) Crédito: Eduardo Dias

Com 40 minutos de atraso, começou às 9h40 da manhã desta sexta-feira (23), no Fórum Criminal de Vitória, o último dia de audiências do caso Milena Gottardi. O primeiro a falar foi o padre Pedro Luchi, que celebrou o casamento da médica com o policial Hilário Frasson. No começo do depoimento, o padre se negou responder uma das primeiras perguntas feitas por Homero Mafra, advogado de Hilário. Homero se exaltou, não quis mais fazer perguntas e encerrou o depoimento. O religioso ficou no Fórum por 30 minutos e deixou o local às 10h10 sem falar com a imprensa.

O segundo a ser ouvido foi o empresário Gustavo Pimentel Simões, que também é testemunha de defesa de Hilário. O depoimentos das testemunhas de defesa terminou no final da manhã, por volta de 11h40. Na sequência, o juiz ouviria Hilário Frasson - acusado de ser um dos mandantes da morte da médica - , mas o magistrado optou por fazer uma pausa para o almoço e dar sequência aos depoimentos durante a tarde.

O juiz da 1ª Vara Criminal Marcos Sanches atendeu ao pedido do advogado de Dionathas e decidiu mudar a ordem dos depoimentos. As 13 horas, quando os trabalhos recomeçarem, Dionathas Alves Vieira, acusado de ser o executor da médica será ouvido sem a presença dos outros réus. Na sequência serão colhidos os depoimentos de Hilário e Esperidião Frasson, acusados de serem os mandante do crime; Valcir da Silva Dia e Hermenegildo Palaoro Filho, apontados como os intermediários; e Bruno Broetto, que teria fornecido a moto para o crime. O dia promete ser longo, uma vez que o juiz garantiu que quer ouvir todos os réus nesta sexta.

Antes da audiência começar, o advogado Leonardo Rocha, defensor de Bruno e Dionathas, conversou com a imprensa. Ele afirmou que Dionathas - acusado de atirar na médica - vai assumir que matou a médica, dizer tudo o que sabe e revelar como o crime foi planejado.

"Ele está colaborando, mas está com medo. Os próprios policiais que prenderam ele disseram 'quem bom que você está preso, se não você ia morrer'. É lógico, uma boca dessa morta vai falar o que? Qual é a prova direta da participação (dos outros réus)? Tem as ligações, tem o relatório, os vizinhos que falaram, tem a carta. Mas a prova para dizer "foi ele. Eu o encontrei em tal lugar, ele me prometeu isso. Fiz isso, fiz aquilo". Ele vai dar detalhes de diálogos e locais onde (aconteceram as conversas). Ninguém melhor do que ele para dizer. Eu, juiz, promotor, ninguém estava lá. Quem estava lá era o Dionathas", afirmou.

Renan Sales, advogado da família de Milena Gottardi, chega ao Fórum Criminal de Vitória nesta sexta-feira (23) Crédito: Eduardo Dias

Para o advogado de acusação, Renan Sales, já há prova suficiente da participação dos suspeitos. "O que a gente espera é que os trabalhos aconteçam dentro da normalidade, por que a prova da autoria e materialidade criminosa já está feita. Há prova farta da autoria e materialidade do crime praticado pelos seis acusados. Há prova técnica, testemunhal. Independentemente do que as duas testemunhas que serão ouvidas hoje vão falar, e do que os seis acusados venham a falar é incontroverso que esses seis indivíduos tramaram e executaram a doutora Milena", disse o advogado da família da médica.

OUTRAS TESTEMUNHAS